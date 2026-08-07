Συναγερμός για την «Ημέρα Οργής» κατά Ισραηλινών στην Ελλάδα την Κυριακή

Snapshot Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές και το κίνημα BDS σχεδιάζουν μαζικές διαμαρτυρίες στην Ελλάδα με την ονομασία «Ημέρα Οργής».

Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε περίπου 40 σημεία σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλή νησιά της χώρας.

Οι διαδηλωτές ζητούν απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ισραηλινών, κυρίως όσων υπηρέτησαν στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Η ΕΛΑΣ ενισχύει την αστυνόμευση σε λιμάνια, τουριστικά κέντρα και στρατηγικά σημεία για την αποτροπή συγκρούσεων.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις πέρυσι δεν είχαν σημαντική απήχηση ούτε επηρέασαν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ισραηλινοί στην Ελλάδα προειδοποιούν για μαζικές διαμαρτυρίες τις επόμενες μέρες, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές και εκπρόσωποι του κινήματος BDS ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν την λεγόμενη «Ημέρα Οργής» στην Ελλάδα.

Σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει το BDS Greece:

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, οι διοργανωτές σχεδιάζουν να καλύψουν περίπου 40 χώρους σε μεγάλες πόλεις και σε δημοφιλή νησιά διακοπών, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, η Κρήτη, η Κως, η Μύκονος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Κέρκυρα, η Ικαρία και ο Βόλος.

Ισραηλινές προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, οι διοργανωτές των εκδηλώσεων στοχεύουν να επιστήσουν την προσοχή στους Ισραηλινούς τουρίστες.

Οι διαδηλωτές απαιτούν απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ισραηλινών, ιδίως όσων υπηρέτησαν στις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις, και ζητούν έρευνες για τη συμπεριφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ αναπτύσσει ήδη πρόσθετες δυνάμεις γύρω από λιμάνια, τουριστικά κέντρα και στρατηγικά σημεία για να αποτρέψει πιθανές συγκρούσεις και εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και παραθεριστών.

Όπως ανέφερε το ισραηλινό Channel 14, παρόμοιες εκκλήσεις και περίπου 100 προγραμματισμένες διαδηλώσεις πέρυσι δεν βρήκαν απήχηση και δεν επηρέασαν τις τουριστικές διακοπές.

Διαβάστε επίσης