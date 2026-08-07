Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο

Snapshot Οι λίμνες της Βόρειας Εύβοιας σχηματίστηκαν από την εγκατάλειψη ανοιχτών ορυχείων λευκόλιθου και γεμίσαν με υπόγεια νερά.

Η εξόρυξη λευκόλιθου, που χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες όπως η χαλυβουργία και η χημική βιομηχανία, ήταν ενεργή κυρίως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι λίμνες έχουν εξελιχθεί σε μικρά οικοσυστήματα με ποικιλία φυτών και ζώων, αποδεικνύοντας την αναγέννηση της φύσης σε βιομηχανικά τοπία.

Η περιοχή προσελκύει επισκέπτες και εξετάζεται η ήπια τουριστική αξιοποίησή της μέσω μονοπατιών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Οι λίμνες εντάσσονται σε σχέδιο ανάδειξης της μεταλλευτικής κληρονομιάς της περιοχής για γεωτουρισμό και περιβαλλοντική εκπαίδευση χωρίς να αλλοιωθεί ο φυσικός τους χαρακτήρας. Snapshot powered by AI

Οι περίφημες λίμνες ορυχείων της Βόρειας Εύβοιας αποτελούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία της Ελλάδας, καθώς δημιουργήθηκαν όχι από φυσικές διεργασίες, αλλά από την εγκατάλειψη των ανοιχτών ορυχείων λευκόλιθου (μαγνησίτη).

Βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου και της Λίμνης, στις θέσεις Παρασκευόρεμα και Κανδήλι, εκεί όπου για δεκαετίες αναπτύχθηκε έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Η εξόρυξη λευκόλιθου ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα και γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως από το μεταλλευτικό συγκρότημα Σκαλιστήρη. Ο λευκόλιθος, γνωστός και ως μαγνησίτης, χρησιμοποιείται στην παραγωγή πυρίμαχων υλικών για χαλυβουργίες και τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά και στη χημική βιομηχανία, τη γεωργία και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.

Η εξόρυξη γινόταν σε ανοιχτά ορυχεία, δημιουργώντας τεράστιους κρατήρες που έφταναν σε βάθος περίπου 80 μέτρων. Όταν οι εργασίες συναντούσαν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, σταματούσαν, καθώς η άντληση του νερού δεν ήταν πλέον οικονομικά βιώσιμη.

Μετά την παύση λειτουργίας πολλών ορυχείων, οι εκσκαφές γέμισαν σταδιακά με υπόγεια νερά και μετατράπηκαν σε λίμνες με εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα χρώματα. Σήμερα η περιοχή φιλοξενεί περίπου δώδεκα λίμνες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε μικρά οικοσυστήματα με καλαμιές, πλατάνια, πικροδάφνες, αμφίβια, χελώνες, ψάρια και πολλά είδη πουλιών, αποδεικνύοντας πώς η φύση μπορεί να αναγεννηθεί ακόμη και σε ένα πρώην βιομηχανικό τοπίο.

Παρότι οι λίμνες δεν έχουν αποκτήσει κάποια οργανωμένη χρήση, δεν αποτελούν έναν εγκαταλελειμμένο «χώρο-φάντασμα». Τα τελευταία χρόνια προσελκύουν επισκέπτες, φωτογράφους, πεζοπόρους και χειριστές drone, ενώ φορείς της περιοχής εξετάζουν την ήπια τουριστική αξιοποίησή τους μέσω μονοπατιών, σημείων θέας και εκπαιδευτικών δράσεων.

Παράλληλα, οι λίμνες εντάσσονται στον σχεδιασμό ανάδειξης της μεταλλευτικής κληρονομιάς της Βόρειας Εύβοιας, με στόχο να αποτελέσουν πόλο γεωτουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χωρίς να αλλοιωθεί ο φυσικός τους χαρακτήρας.