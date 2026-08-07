Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

Snapshot Το 2025, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέφθηκαν ελληνικά νησιά, με δαπάνες 500 εκατ. ευρώ και αύξηση κρατήσεων 25%-30% αναμένεται έως το 2026.

Η Ελλάδα εφαρμόζει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, προσφέρει visa on arrival και φθηνές ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθιστώντας τον τουρισμό προσιτό στους Τούρκους επισκέπτες.

Η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει πληθωρισμό και αυξημένο κόστος σε διαμονή και διατροφή, με τις τιμές στην Τουρκία να είναι συχνά υψηλότερες από αυτές στα ελληνικά νησιά.

Η προσωπική εμπειρία στη Σάμο δείχνει σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη Μαρμαρίδα, παράγοντας που ενισχύει την προτίμηση των Τούρκων στην Ελλάδα.

Πέρα από το οικονομικό όφελος, οι Τούρκοι τουρίστες αναζητούν θετικό ψυχολογικό περιβάλλον, που συναντούν στην Ελλάδα μέσω της φιλοξενίας και της ευχάριστης ατμόσφαιρας. Snapshot powered by AI

Με αφορμή την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου, ο διακεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος Ντενίζ Ζεϊρέκ ανοίγει τον φάκελο «τουριστικές προτιμήσεις», καταγράφοντας την αλματώδη αύξηση των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο άρθρο του, η τάση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συνδυαστικής αποτυχίας της τουρκικής οικονομίας και της στοχευμένης τουριστικής στρατηγικής της Ελλάδας.

Η «έκρηξη» του τουρκικού τουρισμού στην Ελλάδα με αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Ζεϊρέκ, οι ροές Τούρκων πολιτών προς το εξωτερικό καταγράφουν σταθερή άνοδο: από 11,1 εκατομμύρια το 2023 και 11,39 εκατ. το 2024, ο αριθμός για το 2025 εκτινάχθηκε στα 12 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, τα χρήματα που δαπανήθηκαν στο εξωτερικό το 2025 άγγιξαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδικά για τα ελληνικά νησιά, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέφθηκαν τα ελληνικά νησιά το 2025.

Οι συνολικές είσοδοι στα νησιά έφτασαν τα 2,6 εκατομμύρια (λόγω επαναλαμβανόμενων ταξιδιών).

Η Ελλάδα εξέδωσε 1,1 εκατ. βίζες εξπρές (visa on arrival) σε Τούρκους πολίτες.

Οι δαπάνες των Τούρκων μόνο στα ελληνικά νησιά διαμορφώθηκαν στα 500 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις κρατήσεις στα δρομολόγια των πλοίων, αναμένεται περαιτέρω αύξηση 25%-30% μέχρι τα τέλη του 2026.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των ελληνικών νησιών δεν περιορίζεται μόνο στην προσέλκυση Τούρκων, αλλά και Βορειοευρωπαίων τουριστών, με τον τουρισμό να συνεισφέρει πλέον περίπου το 25% του ελληνικού ΑΕΠ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή συναλλάγματος για τη χώρα.

Το «μυστικό» της ελληνικής επιτυχίας

Εξηγώντας το πώς η Ελλάδα έφτασε σε αυτό το σημείο, ο Ζεϊρέκ ανατρέχει στην περίοδο της κρίσης του 2009, τονίζοντας ότι η χώρα αποφάσισε συνειδητά να μετατρέψει τον τουρισμό σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης.

Ανάμεσα στα μέτρα που ξεχωρίζει είναι:

Φορολογικές ελαφρύνσεις: Ενώ ο γενικός ΦΠΑ είναι 24%, σε εστίαση και διαμονή εφαρμόζεται 13%. Επιπλέον, στα νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως κ.ά.) ισχύει μειωμένος ΦΠΑ κατά 30%, ρίχνοντας τους πραγματικούς συντελεστές στο 17%, το 9% ή ακόμα και το 4%.

Ενώ ο γενικός ΦΠΑ είναι 24%, σε εστίαση και διαμονή εφαρμόζεται 13%. Επιπλέον, στα νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως κ.ά.) ισχύει μειωμένος ΦΠΑ κατά 30%, ρίχνοντας τους πραγματικούς συντελεστές στο 17%, το 9% ή ακόμα και το 4%. Η βίζα «express»: Η εφαρμογή της διευκόλυνσης βίζας δεν ήταν απλώς μια διπλωματική κίνηση, αλλά ένα οικονομικό ατού. Πόλεις όπως η Σμύρνη, το Αϊδίνι, τα Μούγλα και το Μπαλίκεσιρ αντιμετωπίστηκαν ως «κοντινές αγορές», καθιστώντας τους Τούρκους τη βασική πελατεία των καταστηματαρχών στα νησιά.

Η εφαρμογή της διευκόλυνσης βίζας δεν ήταν απλώς μια διπλωματική κίνηση, αλλά ένα οικονομικό ατού. Πόλεις όπως η Σμύρνη, το Αϊδίνι, τα Μούγλα και το Μπαλίκεσιρ αντιμετωπίστηκαν ως «κοντινές αγορές», καθιστώντας τους Τούρκους τη βασική πελατεία των καταστηματαρχών στα νησιά. Φθηνή και γρήγορη μετακίνηση: Με τα δρομολόγια να διαρκούν από 30 έως 90 λεπτά και τα εισιτήρια μετ' επιστροφής να κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα (Τσεσμές-Χίος 50€, Αϊβαλί-Λέσβος 45€, Μπόντρουμ-Κως 48€), το ταξίδι μετατράπηκε στη συνείδηση των Τούρκων από «ταξίδι στο εξωτερικό» σε «απλό πέρασμα στην απέναντι ακτή».

Έλεγχος τιμών και παροχές: Ο αρθρογράφος εξάρει τους αυστηρούς ελέγχους των ελληνικών αρχών για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και του αφηγήματος των «φθηνών και ποιοτικών διακοπών». Τονίζει, δε, ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις για πάρκινγκ ή πρόσβαση στις παραλίες, ενώ η ενοικίαση οχημάτων είναι οικονομική.

Ο τουρκικός πληθωρισμός και το παράδειγμα του καφέ

Στον αντίποδα, η Τουρκία αντιμετωπίζει τα τελευταία πέντε χρόνια ανεξέλεγκτο πληθωρισμό τροφίμων, ραγδαία αύξηση ενοικίων, ενεργειακού κόστους και εξόδων προσωπικού. Σύμφωνα με τον Ζεϊρέκ, τα τουρκικά ξενοδοχεία και εστιατόρια αναγκάστηκαν να μετακυλήσουν αυτά τα κόστη στους πελάτες.

Λόγω της τεχνητής συμπίεσης της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, οι τιμές στην Τουρκία κατέληξαν να είναι υψηλότερες από το εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα που αναφέρει: ένας καφές στο Μπόντρουμ κοστίζει τουλάχιστον 300 λίρες (5,5 ευρώ), ενώ σε οποιοδήποτε ελληνικό νησί δεν ξεπερνά τα 3 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η «ψαλίδα» στα γεύματα και το αλκοόλ, το οποίο στην Τουρκία υπερφορολογείται λόγω κυβερνητικών πολιτικών.

Σάμος vs Μαρμαρίδα: Η χαώδης διαφορά στο κόστος

Για να κάνει πιο παραστατική τη σύγκριση, ο Ντενίζ Ζεϊρέκ μεταφέρει την προσωπική του εμπειρία από πρόσφατο ταξίδι του στη Σάμο. Μαζί με παρέα, επέλεξαν ένα boutique ξενοδοχείο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.

Για τρία βράδια στη Σάμο (δίκλινο), πλήρωσαν 17.000 τουρκικές λίρες.

στη Σάμο (δίκλινο), πλήρωσαν 17.000 τουρκικές λίρες. Για 10 γεύματα σε διάστημα τεσσάρων ημερών (για δύο άτομα), το κόστος ανήλθε στις 16.000 λίρες (γεύματα που, όπως διαπίστωσε, ακόμα και στην Άγκυρα θα κόστιζαν 25.000 λίρες).

σε διάστημα τεσσάρων ημερών (για δύο άτομα), το κόστος ανήλθε στις 16.000 λίρες (γεύματα που, όπως διαπίστωσε, ακόμα και στην Άγκυρα θα κόστιζαν 25.000 λίρες). Το συνολικό κόστος του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών και του τέλους εξόδου, έφτασε τις 43.000 λίρες.

Την ίδια στιγμή, φίλος του που έκλεισε (μάλιστα με έκπτωση έγκαιρης κράτησης τον Φεβρουάριο) τρεις διανυκτερεύσεις σε all-inclusive ξενοδοχείο στη Μαρμαρίδα, πλήρωσε 70.000 λίρες μόνο για τη διαμονή. Μαζί με τα έξοδα μετακίνησης από την Άγκυρα, ο λογαριασμός ξεπέρασε τις 80.000 λίρες.

Το ψυχολογικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

Κλείνοντας το άρθρο του, ο Τούρκος δημοσιογράφος παραδέχεται πως το οικονομικό σκέλος –δηλαδή η επιλογή φθηνών και ποιοτικών διακοπών έναντι ακριβών και χαμηλότερης ποιότητας– είναι καθοριστικό. Ωστόσο, επισημαίνει και μια βαθύτερη, ψυχολογική διάσταση.

Σε μια χώρα (την Τουρκία) όπου οι πολίτες ξυπνούν καθημερινά με ειδήσεις για επιχειρήσεις, συλλήψεις και εντάσεις, η αρνητική ενέργεια είναι διάχυτη. Αντίθετα, όπως καταλήγει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, «σε ένα μέρος όπου ζουν χαρούμενοι άνθρωποι που σέβονται ο ένας τον άλλον, είναι ευγενικοί, χαμογελούν, διασκεδάζουν, τραγουδούν και χορεύουν, ο άνθρωπος νιώθει πραγματικά ότι κάνει διακοπές».

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