Snapshot Το ρωσικό πρακτορείο TASS δημοσίευσε έγγραφα που απέκτησαν Ρώσοι χάκερς και αποκαλύπτουν τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο ειδικός σε υβριδικό πόλεμο Μπαρτ Ντε Βάχτερ παρείχε στην ουκρανική υπηρεσία SBU συντεταγμένες στόχων και σχετίζεται με οργανισμό που συνεργάζεται με τις δυνάμεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ.

Η αλληλογραφία μεταξύ Μπαρτ Ντε Βάχτερ, εκπροσώπων της SBU και ειδικών περιλαμβάνει σχέδια για επιθέσεις και συντονισμό δράσεων κατά ρωσικών εγκαταστάσεων.

Στις 4 Ιουλίου, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τερματικό πετρελαίου στην περιοχή Κιρόφσκι της Αγίας Πετρούπολης, αλλά η επίθεση αποκρούστηκε χωρίς θύματα. Snapshot powered by AI

Το ΝΑΤΟ εμπλέκει σε ουκρανικές επιθέσεις κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Ρωσία το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται έγγραφα Ρώσων χάκερς.

Ρώσοι χάκερ έχουν αποκτήσει αποδεικτικά έγγραφα για την άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους, σύμφωνα με υλικό που παρέδωσε μια ανώνυμη ομάδα Ρώσων χάκερς στο TASS.

Οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν ουκρανικές επιθέσεις εναντίον τερματικών σταθμών πετρελαίου στις περιφέρειες του Λένινγκραντ και του Καλίνινγκραντ τον περασμένο Ιούλιο.

Τα βασικά στοιχεία που παρουσιάζει το TASS

Περιεχόμενα των εγγράφων

Ρώσοι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον τερματικών σταθμών πετρελαίου στις περιφέρειες του Λένινγκραντ και του Καλίνινγκραντ τον Ιούλιο.

Δήλωσαν στο TASS ότι η αλληλογραφία και τα έγγραφα αποκαλύπτουν ποιος παρείχε τις ακριβείς συντεταγμένες των εγκαταστάσεων και ποιος «υποκίνησε την Ουκρανία να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες» σε ρωσικές περιφέρειες.



Συμμετοχή ειδικών του ΝΑΤΟ

Ο ειδικός σε θέματα υβριδικού πολέμου Μπαρτ Ντε Βάχτερ παρείχε στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) τις συντεταγμένες τερματικών σταθμών πετρελαίου στις περιφέρειες του Λένινγκραντ και του Καλίνινγκραντ, όπως δήλωσαν οι χάκερ στο TASS.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εργάζεται επί του παρόντος για την HAVN (Hybrid Analyze Vigilant Network), έναν οργανισμό που συνδέεται με τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ.

Οι χάκερ ανέφεραν ότι Μπαρτ Ντε Βάχτερ έστειλε σε έναν εκπρόσωπο της SBU πληροφορίες που περιείχαν τις συντεταγμένες ενός δεξαμενόπλοιου της Gazprom που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπαρτ Ντε Βάχτερ πρότεινε τη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής συνάντησης με έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας της SBU, ονόματι Ιβάν. Αναμενόταν επίσης να παρευρεθεί ο προϊστάμενός του στον τομέα των πληροφοριών, με το όνομα Μάρτιν.

Συμμετοχή της SBU

Ο Ιβάν, με τη σειρά του, πρότεινε να προστεθεί στην αλληλογραφία ο εμπειρογνώμονάς του, ο ταγματάρχης της SBU Μιχαήλ Μαρτσένκο.

Στην αλληλογραφία περιγράφεται ο Μαρτσένκο ως έμπειρος ειδικός, του οποίου οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν «υβριδικές απειλές, κατασκοπεία, σαμποτάζ και επιχειρήσεις πληροφοριών σε σύγχρονες συγκρούσεις».

Μια στήλη μαύρου καπνού φαίνεται πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, μετά από επίθεση ουκρανικού drone. AP

Επίθεση στην Αγία Πετρούπολη