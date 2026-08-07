Συνελήφθη στη Γερμανία μέλος της ρωσικής μαφίας για τις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη, Μουζακίτη

Snapshot Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος μέλος της ρωσικής μαφίας με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα στην Ελλάδα.

Οι δολοφονίες αφορούν τους Σκαφτούρο, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, ενώ ο συλληφθείς είχε επίσης καταδικαστικές αποφάσεις για άλλη ανθρωποκτονία και εγκληματική δράση.

Ο 31χρονος συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, η οποία εξαρθρώθηκε το 2025.

Εκκρεμούσαν σε βάρος του επιπλέον εντάλματα για αρπαγή σωφρονιστικού υπαλλήλου και κατοχή πολεμικού τυφεκίου Kalashnikov.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα για να δικαστεί από τις ελληνικές Αρχές. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 31χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαν διαπραχθεί στην Ελλάδα, προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές, έπειτα από συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τις εκτελέσεις των Γιάννη Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και ο 31χρονος θεωρείται μέλος της λεγόμενης «ρωσικής μαφίας».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 31χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Γερμανίας, έπειτα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και τη συνδρομή των διεθνών συνεργασιών των διωκτικών Αρχών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας. Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Έλληνα πολίτη στις 14 Ιανουαρίου 2024 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκρήξεις και εμπρησμούς.

Επιπλέον, ο 31χρονος καταζητούνταν με εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου, αλλά και για υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Kalashnikov.

Για τον συλληφθέντα έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

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