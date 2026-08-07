Κονγκό: Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα ξεπέρασαν τα 4.000    

Ειδικοί πιστεύουν ότι υπήρχαν λοιμώξεις μήνες προτού κηρυχθεί επιδημία στις 15 Μαΐου

Εύη Απολλωνάτου

Κονγκό: Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα ξεπέρασαν τα 4.000    
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασαν τα 4.000, με 1.850 θανάτους.
  • Η επιδημία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως και η ταχύτερα εξαπλωμένη που έχει καταγραφεί.
  • Ειδικοί εκτιμούν ότι οι λοιμώξεις υπήρχαν μήνες πριν την επίσημη κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου.
  • Η επιδημία επηρεάζει πέντε επαρχίες της χώρας, ενώ παράγοντες όπως καθυστερήσεις στον εντοπισμό και στρατιωτικές συγκρούσεις δυσχεραίνουν τον περιορισμό της.
  • Η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα ήταν αυτή στη Δυτική Αφρική το 2014-16 με πάνω από 28.000 κρούσματα.
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Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξήθηκαν σε πάνω από 4.000 για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα επιδημία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η επιδημία, η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως, έχει χαρακτηριστεί αυτή με την ταχύτερη εξάπλωση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ειδικοί πιστεύουν ότι υπήρχαν λοιμώξεις μήνες προτού κηρυχθεί επιδημία στις 15 Μαΐου και ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό.

Το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας αναφέρει στην πιο πρόσφατη έκθεσή του ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 4.053, περιλαμβανομένων 1.850 θανάτων.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε πέντε επαρχίες της ΛΔ Κονγκό: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου, Νότιο Κίβου, Άνω Ουέλε και Τσόπο.

Έκθεση που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Science τον περασμένο μήνα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άρχισε τον Ιανουάριο, ή ακόμη νωρίτερα, στην Ιτούρι. Ερευνητές ταυτοποίησαν πάνω από 500 ύποπτα κρούσματα ανάμεσα στα μέσα Ιανουαρίου και τη 15η Μαΐου.

Παράγοντες όπως καθυστέρηση στον εντοπισμό, επιβαρυμένη επιτήρηση, στρατιωτική σύγκρουση και μια έλλειψη εμβολίων και θεραπειών για το στέλεχος του ιού αυτής της επιδημίας κατέστησαν ανεπιτυχείς τις προσπάθειες περιορισμού της ασθένειας αυτήν τη φορά.

Μέχρι στιγμής μόνον η επιδημία στη Δυτική Αφρική το 2014-16 ήταν μεγαλύτερη, με πάνω από 28.000 καταγεγραμμένα κρούσματα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

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