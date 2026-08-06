Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα ΙΧ

Snapshot Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε στο κέντρο του Αιγίου.

Το όχημα έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε ζημιές σε παρακείμενα ΙΧ.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και προσπάθησε να επαναφέρει τον οδηγό.

Ο οδηγός κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) στο κέντρο του Αιγίου, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και το όχημα να συρθεί για αρκετά μέτρα, προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, κλήθηκε και έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλουν προσπάθειες να επαναφέρουν τον οδηγό.

Δυστυχώς, παρά τις έντονες προσπάθειες των διασωστών ο οδηγός έχασε τη ζωή του.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατος του.

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