Πριγκίπισσες στον Στρατό: Ξεκινάει την υποχρεωτική 11μηνη θητεία η 19χρονη Ισαβέλλα της Δανίας

Snapshot Η 19χρονη Δανή πριγκίπισσα Ισαβέλλα ξεκίνησε υποχρεωτική 11μηνη στρατιωτική θητεία στο Σύνταγμα Ουσάρων Φρουράς στο Slagelse.

Η Δανία επεκτείνει την υποχρεωτική στράτευση στις γυναίκες και αυξάνει τη θητεία από 4 σε 11 μήνες, ενισχύοντας τις αμυντικές της προσπάθειες λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία και των γεωπολιτικών ανησυχιών στην Αρκτική.

Η στρατιωτική θητεία της Ισαβέλλας χρηματοδοτείται από τον βασιλιά και τη βασίλισσα, οι οποίοι αρνήθηκαν το επίδομα και τον μισθό της θητείας.

Η επιλογή της Ισαβέλλας να υπηρετήσει στο στρατό ξηράς και όχι στην αεροπορία ή το ναυτικό δεν υποδηλώνει επαγγελματικές στρατιωτικές φιλοδοξίες.

Η Δανή πριγκίπισσα είναι η δεύτερη βασιλική διάδοχος στην Ευρώπη που κατατάσσεται στον στρατό, μετά την Ισπανίδα ινφάντα Λεονόρ. Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα Ισαβέλλα, κόρη του βασιλιά Φρειδερίκου της Δανίας και της βασίλισσας Μαρίας, μπορεί να είναι η πρώτη γυναίκα που γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια της Δανίας από τη δεκαετία του 1940, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να υπηρετήσει το έθνος της.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, η Isabella είναι έτοιμη να ενταχθεί σε 1.600 νεοσύλλεκτους. Πέντε μήνες θα ακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση, τους άλλους 6 θα τεθεί σε επιχειρησιακή υπηρεσία - και αναμένεται να υπηρετήσει στο Σύνταγμα Ουσάρων Φρουράς στο Slagelse.

Danish Princess Isabella has begun her military service. In these footage, the 19-year-old daughter of the King and Queen arrives at the barracks near Slagelse, where she will serve for 11 months. pic.twitter.com/9Pq7LbXNuU — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 4, 2026

Η Δανία κλιμακώνει τις αμυντικές της προετοιμασίες ως απάντηση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση της Ρωσίας στην Ουκρανία και στις ανησυχίες για την ασφάλεια της Αρκτικής, εξαιτίας και των βλέψεων του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία, μια στρατηγικά σημαντική, πλούσια σε πόρους αυτόνομη περιοχή εντός του Βασιλείου της Δανίας.

Οι νέες αμυντικές προσπάθειες της Δανίας περιλαμβάνουν την επέκταση της στρατολόγησης ώστε να συμπεριλάβει τις γυναίκες σε υποχρεωτική βάση. Επιπλέον, η τετράμηνη θητεία έχει επεκταθεί σε 11, ενώ ο ετήσιος αριθμός στρατευσίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.500.

Η Ισαβέλλα ακολουθεί τον μεγαλύτερο αδελφό της, πρίγκιπα Κρίστιαν, ο οποίος εκπαιδεύτηκε με το ίδιο σύνταγμα. Η στρατιωτική της θητεία θα χρηματοδοτηθεί από τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, με τη βασιλική οικογένεια να έχει αρνηθεί το επίδομα διατροφής και τον μισθό.

Ωστόσο, αυτό φέρεται να μην αποτελεί πολύ δύσκολο βάρος για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς η δανέζικη έκδοση BT αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του ζευγαριού το 2025 ανήλθε συνολικά σε 17,2 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 1,3 εκατομμύρια λίρες).

Συζητώντας εάν η πριγκίπισσα έχει ευρύτερες στρατιωτικές φιλοδοξίες, ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Sebastian Olden-Jørgensen είπε στο Hola!: «Υπάρχει ένα σαφές μήνυμα εδώ: αν η Ισαβέλλα είχε σχεδιάσει μια στρατιωτική καριέρα ή φιλοδοξούσε να γίνει αξιωματικός, θα είχε επιλέξει διαφορετικό κλάδο. Η επιλογή της αεροπορίας ή του ναυτικού θα ήταν ένα πολύ πιο ξεκάθαρο σημάδι επαγγελματικού ενδιαφέροντος».

Αλλού στη Σκανδιναβία, η Σουηδία και η Νορβηγία έχουν ομοίως εισαγάγει τη στράτευση για τις γυναίκες.

Η Δανή πριγκίπισσα, είναι η 2η ενός βασιλικού Οίκου της Ευρώπης που κατατάσσεται στον στρατό, μετά την ινφάντα Λεονόρ της Ισπανίας, που υπηρέτησε και στα τρία σώματα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της ως διάδοχος του Θρόνου.