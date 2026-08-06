Αριστοτέλης Δαμίγος: Το ύστατο «χαίρε» στον πιλότο του ελικοπτέρου που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08), η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι πυροσβέστες αποχαιρέτησαν τον Αριστοτέλη Δαμίγο, τον πιλότο και συντονιστή – μεταφραστή που σκοτώθηκε στο δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα.

Στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από διακόσιοι άνθρωποι. Ήταν πολλοί συγγενείς και φίλοι, καθώς και πυροσβέστες, που θέλησαν να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής μαζί με την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού, έλαβε χώρα σεμνή θρησκευτική τελετή, παρουσία ιερέα και με τη συμμετοχή χορωδίας ψαλτών, ενώ συνάδελφοι πυροσβέστες και συγγενείς εκφώνησαν επικήδειους στη μνήμη του εκλιπόντος.

Στεφάνια απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης και άλλοι.

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