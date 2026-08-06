Λάρισα: Οριοθετήθκε η φωτιά στην Κρήνη Φαρσάλων

Snapshot Η φωτιά στην Κρήνη Φαρσάλων οριοθετήθηκε μετά από εκδήλωση σε γεωργική έκταση το απόγευμα της Πέμπτης 6/8.

Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς κοντά στα σπίτια, χωρίς να απαιτηθεί εκκένωση.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ αγρότες βοήθησαν με τρακτέρ για τον περιορισμό της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρήνη Φαρσάλων που ξέπσασε το απόγευμα της Πέμπτης 6/8, βόρεια του οικισμού.

Η φωτιά ξέπσασε σε γεωργική έκταση υπό άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες και εξαπλώθηκε λόγω των ανέμων και της ξηρής εύφλεκτης ύλης στο σημείο.

Σημειώνεται ότι προειδοποιητικό μήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους του οικισμού της Κρήνης, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε κοντά στα σπίτια, ωστόσο δεν χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις τρία αεροσκάφη. Εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή των αγροτών της περιοχής, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα τρακτέρ τους για να περιορίσουν τη φωτιά και να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

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