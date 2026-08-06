Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στα Ψυγεία Αγιάς
Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ο μοτοσικλετιστής
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- Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο Αγιάς – Αγιοκάμπου μεταξύ νταλίκας και μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού.
- Η μοτοσικλέτα κινούνταν από Λάρισα προς Αγιοκάμπο όταν συγκρούστηκε με νταλίκα που εισερχόταν από παράδρομο στα Ψυγεία Αγιάς.
- Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για ιατρική φροντίδα.
- Ο οδηγός της νταλίκας δεν τραυματίστηκε από το ατύχημα.
- Το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς διερευνά τα αίτια του τροχαίου.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) στο 1ο χιλιόμετρο Αγιάς – Αγιοκάμπου όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που κινούνταν με κατεύθυνση από Λάρισα προς Αγιόκαμπο συγκρούστηκε με νταλίκα τη στιγμή που αυτή εισέρχονταν στον κεντρικό δρόμο από παράδρομο που οδηγεί στα Ψυγεία Αγιάς.
Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ώστε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Ο οδηγός της νταλίκας δεν τραυματίστηκε από την σύγκρουση.
Το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.
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