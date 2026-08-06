«Η Θεσσαλονίκη απέκτησε "Δρομέα"»: Η ανάρτηση του Κώστα Βαρώτσου

Τον «Δρομέα» της Θεσσαλονίκης, μια εντυπωσιακή τοιχογραφία παρουσίασε στους φίλους του στο facebook ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος.

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε δύο φωτογραφίες ενός γκράφιτι σε τοίχο πολυκατοικίας της Θεσσαλονίκης που θυμίζουν το εμβληματικό του έργο, τον «Δρομέα».

Η ανθρώπινη φιγούρα αποδίδεται με διαδοχικές, δυναμικές πινελιές που δημιουργούν την αίσθηση της ταχύτητας και της κίνησης, θυμίζοντας την αισθητική του διάσημου γλυπτού από γυάλινες πλάκες που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα δημόσιας τέχνης στην Ελλάδα.

Η ιστορία του «Δρομέα»

Ο «Δρομέας» δημιουργήθηκε από τον γλύπτη Κώστα Βαρώτσο το 1988 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής. Το γλυπτό είναι κατασκευασμένο από χιλιάδες στοιβαγμένες γυάλινες πλάκες, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας ανθρώπινης μορφής που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.

Αρχικά είχε ονομαστεί «Ξένος» και είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Ομονοίας. Ωστόσο, το 1994, με αφορμή τα έργα για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας και τις δονήσεις που προκαλούσαν, αποφασίστηκε η μεταφορά του. Έκτοτε βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, όπου έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πρωτεύουσας.

Το έργο συμβολίζει την κίνηση, την πρόοδο και τη διαρκή εξέλιξη, ενώ η χρήση του γυαλιού δημιουργεί συνεχώς διαφορετικές αντανακλάσεις ανάλογα με το φως της ημέρας και τη γωνία θέασης, δίνοντας την αίσθηση ότι ο «Δρομέας» βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση.

ΔΡΟΜΕΑΣ (EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ) Eurokinissi

Εικόνα από προγραμματισμένο καθαρισμό του διάσημου γλυπτού «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, στην Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολής, τον Νοέμβριο 2025 Eurokinissi

Εικόνα από προγραμματισμένο καθαρισμό του διάσημου γλυπτού «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, στην Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολής, τον Νοέμβριο 2025 Eurokinissi

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