Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Η νύχτα κόλασης που έζησαν όσοι επιχειρούσαν

Snapshot Το βίντεο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης και του αποκλεισμού στο Πόρτο Γερμενό λόγω της φωτιάς.

Η πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους συμμετέχοντες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η ψυχραιμία των εμπλεκομένων στην κατάσβεση συνέβαλε στην ασφαλή απομάκρυνση ανθρώπων και οχημάτων.

Το οπτικό υλικό δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη Σταματάκη, ο οποίος ήταν παρών στην επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές του αποκλεισμού και της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή της σελίδας Forecast Weather Greece, Ιωάννη Σταματάκη, που ήταν παρόν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο βίντεο καταγράφονται τρομακτικές εικόνες του μεγέθους της πύρινης λαίλαπας, ενώ γίνεται ειδική μνεία στην ψυχραιμία που επέδειξαν όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, χάρη στην οποία, όπως αναφέρεται, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια άνθρωποι και οχήματα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

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