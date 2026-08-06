Με κιθάρες και κλαρίνα το τελευταίο «αντίο» στον Λάκη Χαλκιά

Snapshot Ο Λάκης Χαλκιάς κηδεύτηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, Αλέκα, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη καθ' όλη τη διάρκεια της κηδείας.

Πλήθος κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον σημαντικό ερμηνευτή και μουσικό.

Παρόντες στην κηδεία ήταν πολιτικοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι, μεταξύ αυτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Χάρης Δούκας και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πολλοί απέστειλαν στεφάνια για να τιμήσουν τον Λάκη Χαλκιά, μεταξύ αυτών ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης κηδεύτηκε ο Λάκης Χαλκιάςαπό το Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα από τις 10:00, ενώ στις 12:00 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Από νωρίς τον χώρο γύρω από τον ναό κατέκλυσε πλήθος κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, θαυμαστές του Λάκη Χαλκιά, που με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη.

Eξόδιος Ακολουθία του Λάκη Χαλκιά. Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 Eurokinissi

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του, Αλέκα, που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο γγγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, ο τραγουδιστής Μπάμπης Τσέρτος, το στέλεχος του ΚΚΕ Νίκος Σοφιανός, η δημοσιογράφος Άννα Παναγιωταρέα και πολλοί ακόμα.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας Eurokinissi

Την ίδια στιγμή, συγγενείς, πολιτικοί, συνάδελφοι και φίλοι είχαν γεμίσει τον χώρο με στεφάνια, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής παράδοσής μας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας INTIME NEWS

Μεταξύ αυτών, στεφάνια απέστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών-Ερμηνευτών Ερατώ ΣΥΝΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μιχάλης Βιολάρης, η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού, Ράνια και Ευαγγελία κ.ά.

Eξόδιος Ακολουθία του Λάκη Χαλκιά. Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 Eurokinissi

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