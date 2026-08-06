«Αξιοθρήνητη απόφαση»: Η νέα επίσημη γλώσσα της Νέας Ζηλανδίας

Το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ενέκρινε πρόσφατα μια αμφισβητούμενη νομοθετική πρόταση για την προσθήκη των αγγλικών ως τρίτης επίσημης γλώσσας της χώρας, δίπλα στη γλώσσα των αυτόχθονων Μαορί και τη νοηματική.

Η πρωτοβουλία κατατέθηκε από το μειοψηφικό εθνικιστικό κόμμα New Zealand First και έλαβε τη στήριξη της ευρείας πλειοψηφίας του σώματος. Παρά την υπερψήφισή της, η απόφαση συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, ενώ βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν δίστασαν να τη χαρακτηρίσουν ακόμη και «αξιοθρήνητη».

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