Ντέμης Χασάμπης: Ο Ελληνοκύπριος Νομπελίστας που αναλαμβάνει επικεφαλής στην ΑΙ της Google

Snapshot Ο Ντέμης Χασάμπης αναλαμβάνει πρόεδρος της Google DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, εστιάζοντας στη στρατηγική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναδιάρθρωση της Alphabet επιτρέπει στον Χασάμπη να αφιερωθεί στην επιστημονική αξιοποίηση της AI και να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Σουντάρ Πιτσάι.

Ο Χασάμπης έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Χημείας 2024 για τον ρόλο του στην πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών μέσω του AlphaFold.

Υπογραμμίζει την ανάγκη υπεύθυνης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στις εφαρμογές στον τομέα της υγείας και την καταπολέμηση ασθενειών όπως ο καρκίνος.

Η Alphabet αναπροσαρμόζει τη δομή της για να ενισχύσει την έρευνα και να επιταχύνει την εξέλιξη της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης, ανταγωνιζόμενη εταιρείες όπως η OpenAI, Microsoft και Meta. Snapshot powered by AI

Σε μια κομβικής σημασίας αναδιάρθρωση της διοικητικής της πυραμίδας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά η Alphabet. Η μητρική εταιρεία της Google τοποθετεί τον συνιδρυτή της Google DeepMind και τιμημένο με Νόμπελ Χημείας (2024), Ντέμη Χασάμπη σε νέο στρατηγικό ρόλο, καθώς η κούρσα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence - AGI) εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google, Σουντάρ Πιτσάι, ο Χασάμπης αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της Google DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet. Παράλληλα, διατηρεί την ηγεσία της Isomorphic Labs, της εταιρείας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής (Chief Technology Officer) και αρχιτέκτονας τεχνητής νοημοσύνης (Chief AI Architect) της εταιρείας, Κοραΐ Καβουκτσιογλου ο οποίος προβιβάζεται σε αντιπρόεδρο

Η μετακίνηση αυτή επιτρέπει στον Ντέμη Χασάμπη να απαλλαγεί από τις καθημερινές διοικητικές υποχρεώσεις και να αφιερώσει το σύνολο της προσοχής του στη συνολική στρατηγική για την ΑΙ και την επιστημονική αξιοποίησή της, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία του με τον Σουντάρ Πιτσάι.

Στο μήνυμά του προς τους εργαζομένους, χαρακτήρισε τη σημερινή εποχή ως «κομβική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία». Έχοντας αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία στην επίτευξη της AGI —ενός συστήματος ικανού να μαθαίνει, να προσαρμόζεται και να εκτελεί το ευρύ φάσμα των ανθρώπινων πνευματικών εργασιών— δήλωσε πως αισθάνεται ότι ο στόχος αυτός βρίσκεται πλέον κοντά. Υπογράμμισε, ταυτόχρονα, την ανάγκη η τεχνολογία αυτή να αναπτυχθεί υπεύθυνα, προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εφαρμογές της AI στον τομέα της υγείας, σημειώνοντας: «Πάντα πίστευα ότι η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Είναι ώρα η AI να αποδείξει την αξία της στον κόσμο, συμβάλλοντας ακόμη και στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο καρκίνος».

Τα πρώτα του βήματα

Ο Χασάμπης γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ο πατέρας του είναι ελληνοκυπριακής καταγωγής, ενώ η μητέρα του κινεζικής καταγωγής με προέλευση από τη Σιγκαπούρη. Μεγάλωσε στην περιοχή του Ιστ Φίντσλεϋ στο βόρειο Λονδίνο και από την παιδική του ηλικία ήταν εξαιρετικός σκακιστής, και κατείχε τον βαθμό του μαιτρ στην ηλικία των 13 ετών με βαθμολογία Έλο 2300, και παράλληλα υπήρξε ο αρχηγός πολλών αποστολών της εθνικής παίδων Αγγλίας στο σκάκι.

Ολοκλήρωσε το σχολείο στην ηλικία των 16 ετών, και σύντομα εργάστηκε ως προγραμματιστής παιχνιδιών στην εταιρεία Bullfrog Productions, στα παιχνίδια Syndicate και Theme Park. Στη συνέχεια απέκτησε το πτυχίο του στην επιστήμη υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Καίμπρητζ με διάκριση, ενώ για την επόμενη δεκαετία συνέχισε να εργάζεται ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αρχικά στην εταιρεία Lionhead Studios στο παιχνίδι Black & White,και από το 1998 και έπειτα στην εταιρεία Elixir Studios την οποία ίδρυσε ο ίδιος.

Το 2009 συνέχισε τις σπουδές του για διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου στην γνωσιακή νευροεπιστήμη, με θέμα έρευνας τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προκύψουν από τις διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του, συνέχισε την έρευνα σχετικά με τη νευροεπιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη ως επισκέπτης ακαδημαϊκός στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Σε μία από τις πλέον επιδραστικές μελέτες του, ο Χασάμπης κατέδειξε ότι η βλάβη στον ιππόκαμπο, η οποία προκαλεί αμνησία, στερεί από τους ασθενείς την ικανότητα προσομοίωσης νέων εμπειριών. Το εύρημα αυτό οδήγησε στη σύνδεση της φαντασίας με την αναδημιουργική διαδικασία της επεισοδιακής μνήμης. Μέσα από περαιτέρω έρευνες λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, διατύπωσε ένα νέο θεωρητικό μοντέλο, αναδεικνύοντας την «κατασκευή σκηνικών» (τη δημιουργία και διατήρηση μιας συμπαγούς νοητικής κατάστασης) ως τον κεντρικό μηχανισμό που υποκινεί τόσο τη μνήμη όσο και τη φαντασία. Το συγκεκριμένο έργο απέσπασε ευρεία κάλυψη από τα διεθνή μέσα και κατατάχθηκε ως μια από τις 10 πιο σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις από το περιοδικό Science.

Από το AlphaGo και το Νόμπελ στην αποκρυπτογράφηση της πραγματικότητας

Η πορεία του Xασάμπη είναι συνυφασμένη με μερικά από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της ιστορίας. Ηγήθηκε της δημιουργίας του AlphaGo, του πρώτου προγράμματος που νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο παιχνίδι Go, αλλά και του AlphaFold, το οποίο έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά αινίγματα των τελευταίων 50 ετών: την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Η επιστημονική αυτή τομή του χάρισε το Νόμπελ Χημείας το 2024. Ο ίδιος περιγράφει ως τελικό του στόχο την κατανόηση της θεμελιώδους φύσης της πραγματικότητας.

O Nτέμης Χασάμπης (κέντρο) με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ Pool AP

Στο πλαίσιο των αλλαγών στην Alphabet ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του Tζεφ Ντιν, ενός από τους επιφανέστερους μηχανικούς στην ιστορία της Google, έπειτα από 27 χρόνια παρουσίας. Ο Ντιν, μαζί με τον Σαντζάι Γκεμαβάτ ιδρύει έναν ανεξάρτητο κοινωφελή οργανισμό για την επιτάχυνση της έρευνας στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική, με την Google να συμμετέχει ως ιδρυτικός επενδυτής και στρατηγικός συνεργάτης.

Η αναδιάρθρωση έρχεται σε μια περίοδο ανάπτυξης για την Alphabet. Όπως ανέφερε ο Σουντάρ Πιτσάι, τα μοντέλα Gemini παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση, ενώ η εφαρμογή Gemini ξεπερνά πλέον τους 950 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων όπου συμμετέχουν κολοσσοί όπως η OpenAI, η Microsoft και η Meta, η Alphabet αναπροσαρμόζει τη δομή της για να διατηρήσει την πρωτοπορία στην έρευνα και να επιταχύνει το πέρασμα στη νέα εποχή της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης.

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