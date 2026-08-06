Ο Νταρθ Βέιντερ και ο Spider-Man θα γίνoυν «αστέρια» του TikTok -Η συμφωνία που αλλάζει το Χόλιγουντ

Snapshot Η Walt Disney υπέγραψε συμφωνία με το TikTok, επιποντας σε επιλεγμένους δημιουργούς να χρησιμοποιήσουν χαρακτήρες όπως ο Νταρθ Βέιντερ και ο Spider-Man.

Η συνεργασία εστιάζει σε κάθετα βίντεο μικρής διάρκειας, προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις των νεότερων γενεών που παρακολουθούν περιεχόμενο μέσω κινητών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρόσβαση σε υλικό από τις Pixar, Marvel και Star Wars και τη διασταύρωση περιεχομένου με την πλατφόρμα Disney+ Verts.

Η Disney μετατοπίζει την στρατηγική της προς την ανθρώπινη δημιουργικότητα και τις κοινότητες οπαδών, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη βάση χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Disney, ενισχύοντας την παρουσία της στη σύγχρονη ψυχαγωγία και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς. Snapshot powered by AI

Σε μια κίνηση-σταθμό που επιβεβαιώνει οτι ο τρόπος που το κοινό καταναλώνει ψυχαγωγικό περιεχόμενο αλλάζει, η Walt Disney υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία με το TikTok. Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας ανοίγει για πρώτη φορά επίσημα τον πολύτιμο κατάλογό του σε μια επιλεγμένη ομάδα δημιουργών περιεχομένου, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Νταρθ Βέιντερ, ο Spider-Man και η Μοάνα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη μέχρι σήμερα αναγνώριση της τεράστιας επιρροής που ασκεί το περιεχόμενο που παράγεται από τους ίδιους τους θαυμαστές, αναγκάζοντας τα παραδοσιακά στούντιο να χαλαρώσουν την αυστηρή πολιτική τους γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα.

Η συνεργασία εστιάζει στην κυριαρχία του κάθετου βίντεο μικρής διάρκειας, ενός φορμάτ που έχει κατακτήσει τις νεότερες γενιές, οι οποίες προτιμούν πλέον να παρακολουθούν περιεχόμενο αποκλειστικά από την οθόνη του κινητού τους. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος στις ΗΠΑ, οι δημιουργοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή υλικού από τα μεγαλύτερα brands της εταιρείας, όπως η Pixar, η Marvel και το Star Wars. Παράλληλα, μέρος από το περιεχόμενο που θα παράγεται στο TikTok θα προβάλλεται και στη νέα πλατφόρμα της Disney για κάθετα βίντεο, το Disney+ Verts, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις παραδοσιακές υπηρεσίες streaming.

Η στρατηγική στροφή της Disney προς το TikTok έρχεται λίγο μετά την περιπέτειά της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όταν η σύντομη συνεργασία της με το εργαλείο παραγωγής βίντεο Sora της OpenAI έκλεισε απότομα εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων στο Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά, ο κολοσσός επιλέγει να επενδύσει απευθείας στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και τη δυναμική των "fandoms" (κοινότητες οπαδών, ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό πάθος για κάποιο βιβλίο, ταινία, σειρά, μουσικό συγκρότημα, βιντεοπαιχνίδι ή διάσημο πρόσωπο. Τα μέλη τους συνδέονται μεταξύ τους, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και δημιουργούν δικό τους περιεχόμενο), αξιοποιώντας την τεράστια βάση του TikTok, το οποίο ξεπερνά πλέον τους 200 εκατομμύρια χρήστες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσεγγίζει σχεδόν το 60% των ενηλίκων κάτω των 30 ετών.

Η Dawn Yang, παγκόσμια επικεφαλής ψυχαγωγίας στο TikTok, δήλωσε: «Οι δημιουργοί βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε στο TikTok. Η δημιουργικότητά τους επεκτείνει τη ζωή των ταινιών και των εκπομπών σε συζητήσεις που οι θαυμαστές ανακαλύπτουν και μοιράζονται.Μαζί με την Disney, φέρνουμε την αυθεντική έκφραση δημιουργών της κοινότητας του TikTok στο Disney+, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την κοινή δημιουργικότητα που κάνει το fandom τόσο ισχυρό».

Η είδηση για την ψηφιακή επέκταση της εταιρείας συνέπεσε με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς η τεράστια εισπρακτική επιτυχία του Toy Story 5 και η αύξηση των επισκεπτών στα θεματικά της πάρκα εκτόξευσαν τα έσοδα του τμήματος εμπειριών (Disney Experiences) στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τις μετοχές της να σημειώνουν αισθητή άνοδο και τις παραγωγές της να σπάνε ρεκόρ τηλεθέασης, η Disney θέλει να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της βιομηχανίας για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της νέας γενιάς θεατών.