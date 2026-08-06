Ο Νταρθ Βέιντερ και ο Spider-Man θα γίνoυν «αστέρια» του TikTok -Η συμφωνία που αλλάζει το Χόλιγουντ

Σε μια ιστορική συμφωνία που ενώνει το παραδοσιακό Χόλιγουντ με την ψηφιακή εποχή, η Walt Disney και το TikTok ανακοίνωσαν συνεργασία, επιτρέποντας για πρώτη φορά σε δημιουργούς περιεχομένου να χρησιμοποιούν εμβληματικούς χαρακτήρες και σκηνές της Disney στα βίντεό τους

Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Νταρθ Βέιντερ και ο Spider-Man θα γίνoυν «αστέρια» του TikTok -Η συμφωνία που αλλάζει το Χόλιγουντ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Walt Disney υπέγραψε συμφωνία με το TikTok, επιποντας σε επιλεγμένους δημιουργούς να χρησιμοποιήσουν χαρακτήρες όπως ο Νταρθ Βέιντερ και ο Spider-Man.
  • Η συνεργασία εστιάζει σε κάθετα βίντεο μικρής διάρκειας, προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις των νεότερων γενεών που παρακολουθούν περιεχόμενο μέσω κινητών.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρόσβαση σε υλικό από τις Pixar, Marvel και Star Wars και τη διασταύρωση περιεχομένου με την πλατφόρμα Disney+ Verts.
  • Η Disney μετατοπίζει την στρατηγική της προς την ανθρώπινη δημιουργικότητα και τις κοινότητες οπαδών, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη βάση χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ.
  • Η κίνηση αυτή συμπίπτει με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Disney, ενισχύοντας την παρουσία της στη σύγχρονη ψυχαγωγία και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς.
Snapshot powered by AI

Σε μια κίνηση-σταθμό που επιβεβαιώνει οτι ο τρόπος που το κοινό καταναλώνει ψυχαγωγικό περιεχόμενο αλλάζει, η Walt Disney υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία με το TikTok. Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας ανοίγει για πρώτη φορά επίσημα τον πολύτιμο κατάλογό του σε μια επιλεγμένη ομάδα δημιουργών περιεχομένου, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Νταρθ Βέιντερ, ο Spider-Man και η Μοάνα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη μέχρι σήμερα αναγνώριση της τεράστιας επιρροής που ασκεί το περιεχόμενο που παράγεται από τους ίδιους τους θαυμαστές, αναγκάζοντας τα παραδοσιακά στούντιο να χαλαρώσουν την αυστηρή πολιτική τους γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα.

Η συνεργασία εστιάζει στην κυριαρχία του κάθετου βίντεο μικρής διάρκειας, ενός φορμάτ που έχει κατακτήσει τις νεότερες γενιές, οι οποίες προτιμούν πλέον να παρακολουθούν περιεχόμενο αποκλειστικά από την οθόνη του κινητού τους. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος στις ΗΠΑ, οι δημιουργοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή υλικού από τα μεγαλύτερα brands της εταιρείας, όπως η Pixar, η Marvel και το Star Wars. Παράλληλα, μέρος από το περιεχόμενο που θα παράγεται στο TikTok θα προβάλλεται και στη νέα πλατφόρμα της Disney για κάθετα βίντεο, το Disney+ Verts, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις παραδοσιακές υπηρεσίες streaming.

Η στρατηγική στροφή της Disney προς το TikTok έρχεται λίγο μετά την περιπέτειά της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όταν η σύντομη συνεργασία της με το εργαλείο παραγωγής βίντεο Sora της OpenAI έκλεισε απότομα εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων στο Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά, ο κολοσσός επιλέγει να επενδύσει απευθείας στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και τη δυναμική των "fandoms" (κοινότητες οπαδών, ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό πάθος για κάποιο βιβλίο, ταινία, σειρά, μουσικό συγκρότημα, βιντεοπαιχνίδι ή διάσημο πρόσωπο. Τα μέλη τους συνδέονται μεταξύ τους, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και δημιουργούν δικό τους περιεχόμενο), αξιοποιώντας την τεράστια βάση του TikTok, το οποίο ξεπερνά πλέον τους 200 εκατομμύρια χρήστες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσεγγίζει σχεδόν το 60% των ενηλίκων κάτω των 30 ετών.

Η Dawn Yang, παγκόσμια επικεφαλής ψυχαγωγίας στο TikTok, δήλωσε: «Οι δημιουργοί βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε στο TikTok. Η δημιουργικότητά τους επεκτείνει τη ζωή των ταινιών και των εκπομπών σε συζητήσεις που οι θαυμαστές ανακαλύπτουν και μοιράζονται.Μαζί με την Disney, φέρνουμε την αυθεντική έκφραση δημιουργών της κοινότητας του TikTok στο Disney+, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την κοινή δημιουργικότητα που κάνει το fandom τόσο ισχυρό».

Η είδηση για την ψηφιακή επέκταση της εταιρείας συνέπεσε με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς η τεράστια εισπρακτική επιτυχία του Toy Story 5 και η αύξηση των επισκεπτών στα θεματικά της πάρκα εκτόξευσαν τα έσοδα του τμήματος εμπειριών (Disney Experiences) στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τις μετοχές της να σημειώνουν αισθητή άνοδο και τις παραγωγές της να σπάνε ρεκόρ τηλεθέασης, η Disney θέλει να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της βιομηχανίας για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της νέας γενιάς θεατών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Σπάνια τίγρης Αμούρ απελευθερώθηκε για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια - Δείτε βίντεο από την στιγμή που αφέθηκε ελεύθερη

10:02ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν όντως αυτός;»: Θρίλερ με τη συνάντηση Πεζεσκιάν - Χαμενεΐ στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο καύσωνας δεν έχει τελειώσει: Γιατί τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για νέο air condition

10:00ΠΑΙΔΕΙΑ

UNIC Athens: Ένα σύγχρονο πρόγραμμα Ψυχολογίας με διεθνή προοπτική από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς-πτώμα σε καταψύκτη: «Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του - Τώρα συνειδητοποιεί τι έχει κάνει στον πατέρα του» λέει ο δικηγόρος του

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νταρθ Βέιντερ και ο Spider-Man θα γίνoυν αστέρια του TikTok - Η ιστορική συμφωνία που αλλάζει το Χόλιγουντ

09:26LIFESTYLE

Στη Μύκονο η Katy Perry: Βόλτες, shopping και χαλαρές στιγμές στο Νησί των Ανέμων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Πάστρα -Οδηγείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντον Τραμπ: Έδωσε 7,6 εκατ. στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την «έβγαλε» από την έπαυλή τους στη Φλόριντα

09:11LIFESTYLE

«Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο»: O A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η Rihanna ετοιμάζει νέα μουσική

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η τραγωδία στα Μάλια: Πνίγηκε μπροστά στα 3 παιδιά της ενώ πάλευε να σώσει τη φίλη της

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέρεζ Χίλτον - Ο «βασιλιάς της κακίας» είναι γυμνός: Από τη δόξα στην απαξίωση, τις δημόσιες συγγνώμες, τη μάχη με τους προσωπικούς του δαίμονες και τον αυτοτραυματισμό σε live μετάδοση στο TikTok

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Υβριδικός πόλεμος στη Γερμανία: Drone με εκρηκτικά προκαλεί συναγερμό στη Λειψία - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για το περιστατικό στα ΤΕΠ Νοσοκομείου Κορίνθου: «Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν»

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Οι προβλέψεις των ξένων οίκων για την πορεία των μετοχών μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Από το αεροδρόμιο στον ανακριτή η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος – Επιμένει ότι τη βρήκε νεκρή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντον Τραμπ: Έδωσε 7,6 εκατ. στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την «έβγαλε» από την έπαυλή τους στη Φλόριντα

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η τραγωδία στα Μάλια: Πνίγηκε μπροστά στα 3 παιδιά της ενώ πάλευε να σώσει τη φίλη της

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για το περιστατικό στα ΤΕΠ Νοσοκομείου Κορίνθου: «Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν»

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέρεζ Χίλτον - Ο «βασιλιάς της κακίας» είναι γυμνός: Από τη δόξα στην απαξίωση, τις δημόσιες συγγνώμες, τη μάχη με τους προσωπικούς του δαίμονες και τον αυτοτραυματισμό σε live μετάδοση στο TikTok

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που μας έκανε να σταματήσουμε να μιλάμε για την «Οδύσσεια»

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς-πτώμα σε καταψύκτη: «Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του - Τώρα συνειδητοποιεί τι έχει κάνει στον πατέρα του» λέει ο δικηγόρος του

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Από το αεροδρόμιο στον ανακριτή η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ