Στη Μύκονο η Katy Perry: Βόλτες, shopping και χαλαρές στιγμές στο Νησί των Ανέμων

Η κάμερα του Mykonos Live TV την κατέγραψε στην παραλία της Ψαρρούς, λίγο πριν επιβιβαστεί σε φουσκωτό σκάφος

Χρύσα Γρίβα

Στη Μύκονο η Katy Perry: Βόλτες, shopping και χαλαρές στιγμές στο Νησί των Ανέμων
LIFESTYLE
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  • Η Katy Perry βρίσκεται στη Μύκονο για στιγμές ξεκούρασης, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.
  • Η τραγουδίστρια έκανε βόλτες και αγορές στο Nammos Village και εντοπίστηκε στην παραλία της Ψαρρούς.
  • Ταξίδεψε μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau, με τον οποίο φέρεται να διατηρεί σχέση.
  • Φιλοξενούνται σε πολυτελή θαλαμηγό και κρατούν χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.
  • Η Μύκονος παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς διασημότητες και προσωπικότητες της showbiz.
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Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της διεθνούς showbiz, προσελκύοντας κάθε χρόνο διάσημους καλλιτέχνες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Μετά τις αφίξεις της Nicole Kidman και της Zoe Saldaña, στο Νησί των Ανέμων βρίσκεται αυτές τις ημέρες και η παγκοσμίου φήμης ποπ σταρ Katy Perry.

Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες ερμηνεύοντας το τραγούδι Wonder, απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, η Katy Perry πραγματοποίησε βόλτα και αγορές στο Nammos Village, ενώ η κάμερα την κατέγραψε στην παραλία της Ψαρρούς, λίγο πριν επιβιβαστεί σε φουσκωτό σκάφος. Εμφανίστηκε με casual εμφάνιση, φορώντας ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, επιχειρώντας να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την παραμονή της στο νησί.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau, με τον οποίο φέρεται να διατηρεί σχέση. Όπως αναφέρεται, οι δυο τους φιλοξενούνται σε πολυτελή θαλαμηγό, ενώ αποφεύγουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Η προσωπική ζωή της Katy Perry βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών μέσων ενημέρωσης, μετά τον χωρισμό της από τον Orlando Bloom. Δημοσιεύματα του ξένου Τύπου συνδέουν εδώ και περίπου έναν χρόνο την τραγουδίστρια με τον Justin Trudeau, με τις πρώτες κοινές εμφανίσεις τους να καταγράφονται στο Μόντρεαλ το περασμένο καλοκαίρι. Έκτοτε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι δυο τους προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και σε μια σχέση που εξελίσσεται κυρίως από απόσταση.

Η Μύκονος παραμένει και φέτος σημείο συνάντησης της διεθνούς ελίτ της ψυχαγωγίας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τις καλοκαιρινές διακοπές των διασήμων.

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