Ντον Τραμπ: Έδωσε 7,6 εκατ. στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την «έβγαλε» από την έπαυλή τους στη Φλόριντα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εξαγόρασε το μερίδιο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην έπαυλη τους στη Φλόριντα με 7,6 εκατ. δολάρια.

Η έπαυλη βρίσκεται στο Admiral’s Cove στην κομητεία Παλμ Μπιτς και έχει έξι υπνοδωμάτια και 11 μπάνια.

Το ακίνητο αγοράστηκε από το ζευγάρι τον Μάρτιο του 2021 έναντι 9,7 εκατ. δολαρίων και η αξία του σήμερα εκτιμάται στα 19 εκατ. δολάρια.

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η νέα σύζυγός του, Μπετίνα Άντερσον, αναζητούν νέο σπίτι στο δυτικό Παλμ Μπιτς και πρόσφατα ταξίδεψαν στις Μπαχάμες.

Μετά τον χωρισμό τους το 2024, προσπάθησαν να πουλήσουν την έπαυλη με τιμή έως 30 εκατ. δολάρια, παρά τις χαμηλότερες εκτιμήσεις τοπικών μεσιτών. Snapshot powered by AI

Την τελευταία σελίδα στη σχέση τους έγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς ο γιος του Αμερικανού προέδρου της έδωσε 7,6 εκατ. δολάρια και εξαγόρασε το μερίδιο της στην πολυετή έπαυλη τους στη Φλόριντα.

Μια πράξη μεταβίβασης ακινήτου της κομητείας Παλμ Μπιτς, που κατατέθηκε στις 3 Αυγούστου, επιβεβαιώνει την εξαγορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Palm Beach Post». Η έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια βρίσκεται εντός του περιφραγμένου συγκροτήματος Admiral’s Cove, κατά μήκος της θάλασσας.

Ο Ντον Τζούνιορ και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αγόρασαν μαζί το πολυτελές ακίνητο τον Μάρτιο του 2021 έναντι 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου τρία χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους. Οι δυο τους είχαν συγκυριότητα στην έπαυλη αλλά δεν είναι γνωστά τα ποσοστά που κατείχαν.

Η αγορά πραγματοποιήθηκε μόλις λίγους μήνες αφότου ο Τραμπ και η Γκιλφόιλ έφυγαν από τη Νέα Υόρκη μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και μετακόμισαν στη Φλόριντα μαζί με μεγάλο μέρος της υπόλοιπης οικογένειας Τραμπ. Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ καθώς κοντά διαμένει η πρώην σύζυγός του Βανέσα Τραμπ και τα πέντε παιδιά τους ζουν πολύ κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Daily Mail, ο Ντον Τραμπ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προσπάθησαν να το πουλήσουν διακριτικά για έως και 30 εκατομμύρια δολάρια μετά τον χωρισμό τους στα τέλη του 2024 παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τοπικοί μεσίτες εκτιμούσαν την αξία του σε περίπου 15 έως 17,5 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται σε 19 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ακινήτων Zillow.Η διώροφη έπαυλη έχει εμβαδόν 3.435 τετραγωνικά πόδια και διαθέτει 11 μπάνια, ασανσέρ και τζάκι. Κατασκευάστηκε το 1995 και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη ανακαίνιση λίγο πριν το ζευγάρι μετακομίσει εκεί.

Το ταξίδι στις Μπαχάμες

Ο Ντον Τραμπ και η νέα σύζυγός του, Μπετίνα Άντερσον, που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον περασμένο Μάιο, φέρονται να ψάχνουν νέο σπίτι στο δυτικό Παλμ Μπιτς αυτή την περίοδο. Το ζευγάρι το περασμένο Σαββατοκύριακο επέστρεψε στις Μπαχάμες, όπου έγινε ο γάμος τους, για ένα πολυτελές ταξίδι.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μπετίνα Άντερσον φαίνεται το ζευγάρι να φιλιέται πάνω σε μία βάρκα και να ποζάρει με τα παιδιά του Ντον Τραμπ. «Υπέροχο πλήρωμα, υπέροχος έρωτας και μαγικές αναμνήσεις! Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον φρέσκο αστακό, το αλμυρό δέρμα, τα ηλιοκαμένα μάγουλα, τον χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους που είναι σαν οικογένεια. Αυτές είναι οι μέρες που θα ήθελες να τις κρατήσεις για πάντα. Ήδη μετράω αντίστροφα για την επόμενη», έγραψε η Μπετίνα Άντερσον.

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