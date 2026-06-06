Ντόναλντ Τραμπ Τζ. – Μπετίνα Άντερσον: Θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου και η Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκαν πρόσφατα και φαίνεται ότι ήδη σχεδιάζουν το κοινό μέλλον τους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ντόναλντ Τραμπ Τζ. – Μπετίνα Άντερσον: Θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους
AP
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ. και η Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκαν πρόσφατα και σχεδιάζουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους στο μέλλον.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει τη φάση του μήνα του μέλιτος και δεν βιάζεται να αποκτήσει παιδιά άμεσα.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ. έχει ήδη πέντε παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με τη Βανέσα Τραμπ.
  • Ο γάμος έγινε στο Παλμ Μπιτς και περιλάμβανε τελετή στην Καραϊβική με την παρουσία οικογένειας και φίλων.
  • Η Μπετίνα Άντερσον έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας Τραμπ και διατηρεί καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγο και τα παιδιά του Ντον Τζούνιορ.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα τους στο επόμενο κεφάλαιο της κοινής ζωής τους.

Πηγή αποκάλυψε στην «Page Six» ότι οι νεόνυμφοι σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, αν και προς το παρόν δεν βιάζονται.

«Απολαμβάνουν ακόμα τη φάση του μήνα του μέλιτος και δεν είναι σίγουροι πότε ακριβώς θα έρθει αυτή η στιγμή. Αλλά σίγουρα σχεδιάζουν να κάνουν παιδιά κάποια στιγμή και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους», είπε η πηγή.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Μπετίνα Άντερσον

O Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον

AP

Πριν από τη σχέση του με την Άντερσον, ο Ντον Τζούνιορ ήταν παντρεμένος με τη Βανέσα Τραμπ για 12 χρόνια, μέχρι που εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Έχουν πέντε παιδιά: την Κάι, 19 ετών, τον Ντόναλντ Γ', 17 ετών, τον Τριστάν, 14 ετών, τον Σπένσερ, 13 ετών, και τη Χλόη, 11 ετών.

Ο 48χρονος γιος του Αμερικανού προέδρου και η 39χρονη σοσιαλιτέ παντρεύτηκαν τον περασμένο μήνα στο Παλμ Μπιτς πριν αναχωρήσουν για μια τελετή στην Καραϊβική. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο νησί Λιτλ Πάιπ Κέι μπροστά σε περίπου 60 φίλους και συγγενείς, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του Ντον Τζούνιορ, καθώς και των αδελφών του Ιβάνκα, Έρικ και Τίφανι Τραμπ, και των συζύγων τους.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Μπετίνα Άντερσον

Η Μπετίνα Άντερσον φέρεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας Τραμπ πολύ πριν τον γάμο. Η Άντερσον δημιούργησε στενούς δεσμούς όχι μόνο με την μεγαλύτερη κόρη του Ντον Τζούνιορ, την Κάι, αλλά και με την πρώην σύζυγό του, τη Βανέσα Τραμπ.

«Η Κάι συμπαθεί πολύ την Μπετίνα και τα πάνε πολύ καλά», είχε δηλώσει πηγή στην Page Six. «Η Μπετίνα είχε γίνει φίλη με τη Βανέσα πριν καν γνωρίσει τον Ντον. Η Βανέσα πιστεύει ότι η Μπετίνα και ο Ντον ταιριάζουν απόλυτα και εγκρίνει πλήρως τη σχέση τους», ανέφερε η πηγή.

Ο Ντον Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, μετά από ένα χρόνο σχέσης.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Μπετίνα Άντερσον

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