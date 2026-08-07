Ξεκαρδιστικές εικόνες στην Ινδία: Οι καλεσμένοι έκλεψαν τα λουλούδια από αεροδρόμιο μετά τα εγκαίνια

Snapshot Μετά τα εγκαίνια του αεροδρομίου Bhogapuram στην Άντρα Πραντές, πολλοί επισκέπτες πήραν τα φυτά που είχαν τοποθετηθεί για τη διακόσμηση του χώρου.

Βίντεο δείχνουν πλήθος ανθρώπων να μπαίνει και να διασκεδάζει μέσα στο σιντριβάνι του αεροδρομίου, αντιμετωπίζοντας τον χώρο ως δημόσιο χώρο αναψυχής.

Το αεροδρόμιο Bhogapuram κατασκευάστηκε για να βελτιώσει την αεροπορική σύνδεση της περιοχής και να λειτουργήσει ως βασική πύλη για τη βόρεια παράκτια Άντρα Πραντές.

Οι ασυνήθιστες αυτές συμπεριφορές μετά τα εγκαίνια προκάλεσαν ευρεία διαδικτυακή προσοχή και σχολιασμό. Snapshot powered by AI

Viral εικόνες από την Ινδία, όταν μετά από την τελετή εγκαινίων του αεροδρομίου Bhogapuram της Άντρα Πραντές, οι επισκέπτες φεύγουν με τα φυτά στα χέρια, και δροσίζονται μέσα στο σιντριβάνι, που αποτελούσαν μέρος του διάκοσμου του αερολιμένα.

Τα κλιπ προέκυψαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Alluri Sitarama Raju (ASR) και κατασκευάστηκε για να ενισχύσει την αεροπορική συνδεσιμότητα στην περιοχή και αναμένεται να χρησιμεύσει ως βασική πύλη για τη βόρεια παράκτια Άντρα Πραντές.

Λίγο μετά την εκδήλωση των εγκαινίων, βίντεο από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δείχνοντας ασυνήθιστες σκηνές με επισκέπτες να περπατούν στον χώρο του αεροδρομίου κρατώντας μικρά φυτά στα χέρια τους.

Τα άτομα αυτά φαίνεται να είχαν πάρει τα φυτά που είχαν τοποθετηθεί ως μέρος του εξωραϊσμού και της διακόσμησης του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων.

Modi opened a new airport in India



Crowds of people flocked to see him...



...and take the plants that the landscapers had installed 🤣



Writer: Ianpic.twitter.com/oEAxQ67tIU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 6, 2026

Ένα άλλο βίντεο από την ίδια τοποθεσία έδειχνε ένα πλήθος να συγκεντρώνεται γύρω από ένα σιντριβάνι έξω από το αεροδρόμιο.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά φαίνονταν να μπαίνουν στο νερό, να χορεύουν, να πηδούν και να διασκεδάζουν στο νερό.

Οι σκηνές έδειχναν τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τον νεόκτιστο δημόσιο χώρο περισσότερο ως χώρο αναψυχής παρά ως εγκατάσταση με περιορισμένη πρόσβαση εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.