Μαραντόνα: Σε δημοπρασία η μπάλα που άγγιξε το «χέρι του Θεού»
Τέλη Αυγούστου θα δημοπρατηθεί η μπάλα από τον ιστορικό προημιτελικό Αργεντινής – Αγγλίας του 1986, με τα γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
Στο πρώτο την… χάιδεψε με το χέρι του. Το «χέρι του Θεού». Στο δεύτερο την… χάιδεψε με το πόδι του, πετυχαίνοντας το ομορφότερο γκολ του αιώνα. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα «μιλούσε» στην μπάλα του προημιτελικού με την Αγγλία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.
Η ιστορική μπάλα του Αργεντινή – Αγγλία στο Μουντιάλ του Μεξικό πριν 40 χρόνια, θα δημοπρατηθεί στα τέλη Αυγούστου στις ΗΠΑ. Με την τιμή που θα «πιάσει» να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ!
Ο αμερικανικός οίκος «Heritage Auctions» θα διεξάγει τη δημοπρασία, το διάστημα 21-23 Αυγούστου. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι δεδομένο πως θα φτάσει με άνεση τα 10.
Πριν τέσσερα χρόνια, είχε πωληθεί η φανέλα που φορούσε στο ματς αυτό ο Μαραντόνα, έναντι 9,3 εκατ. δολαρίων. Ποσό ρεκόρ για αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα.
Ο οίκος δημοπρασιών επισημαίνει ότι η αυθεντικότητα του αντικειμένου έχει πιστοποιηθεί από δύο εξειδικευμένες εταιρείες συλλεκτικών αθλητικών ειδών, οι οποίες βασίστηκαν, μεταξύ άλλων και σε φωτογραφικό υλικό της εποχής.