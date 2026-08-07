Κύπρος: Πανικός σε μοναστήρι - Μοναχός επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα

Πανικός προκλήθηκε σε μοναστήρι στην Κύπρο εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρι.

Απόπειρα φόνου εντός μοναστηριού στην επαρχία Πάφου διενεργήθηκε το μεσημέρι σύμφωνα με την Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθη 51χρονος μοναχός, ο οποίος, σύμφωνα με το philenews.com, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας επίσης μοναχός.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας προκύπτει ότι η εκκλησιαστική επιτροπή της Μονής επισκέφθηκε τον 51χρονο μοναχό, ζητώντας του να εγκαταλείψει το κελί στο οποίο διαμένει και να εγκαταλείψει τη μονή. Στο άκουσμα αυτό, ο 51χρονος εξαγριώθηκε και επιτέθηκε εναντίον 53χρονου ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι τεχνικός που εργαζόταν εκεί και συνόδευε τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής και να τον τραυμάτισε στον λαιμό και στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 51χρονος φέρεται να επιτέθηκε επίσης σε 27χρονο μοναχό ο οποίος βρισκόταν στη σκηνή και παρενέβη, τραυματίζοντας τον στο χέρι με το αιχμηρό αντικείμενο.

Η Αστυνομία μετέβη στο μοναστήρι και συνέλαβε τον μοναχό για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, καθώς επίσης παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου όπου του έγινε συρραφή των τραυμάτων του και κρατήθηκε για νοσηλεία. Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 27χρονος όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.