Τηλεδιάσκεψη με τα άπλυτα στη φόρα: Πολιτικός συνδέθηκε από το μπάνιο με φόντο κρεμασμένα εσώρουχα

Snapshot Η δημοτική σύμβουλος της Ντούνεντιν, Τζο Γκέιλερ, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη από το μπάνιο της με φόντο κρεμασμένα εσώρουχα.

Παρά τις παραινέσεις της δημάρχου Σόφι Μπάρκερ να μετακινήσει την κάμερα, η Γκέιλερ δεν αντιλήφθηκε το πρόβλημα και συνέχισε κανονικά τη συνεδρίαση.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες προσπάθησαν να μην δείξουν την έκπληξή τους και να συγκρατήσουν το γέλιο τους.

Στη συζήτηση προκάλεσε επίσης αίσθηση η παρουσία μιας μυστηριώδους φιγούρας πίσω από γυάλινη πόρτα στο μπάνιο.

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με την επιλογή του χώρου για τη βιντεοσύνδεση. Snapshot powered by AI

Έκπληκτοι έμειναν οι συμμετέχοντες σε μία τηλεδιάσκεψη στη Νέα Ζηλανδία, όταν μία δημοτική σύμβουλος, εμφανίστηκε από το μπάνιο της με τα εσώρουχά της να στεγνώνουν πίσω της.

Με το αρχικό σοκ της ζητήθηκε μάλιστα να μετακινήσει την κάμερα, αλλά εκείνη δεν φάνηκε να ταράζεται και συνέχισε να μιλάει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική σύμβουλος της πόλης Ντούνεντιν, Τζο Γκέιλερ, σόκαρε τους συνομιλητές της σε στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν φάνηκε να κάθεται στο μπάνιο της, με όλα τα άπλυτά της στη φόρα.

Οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να κρύψουν την έκπληξή τους και να συγκρατήσουν το γέλιο τους, καθώς η Γκέιλερ καθόταν μπροστά από μια γυάλινη πόρτα στο μπάνιο για τη συνεδρίαση.

Η δήμαρχος Σόφι Μπάρκερ παρεμβαίνει και ενημερώνει τη Γκάλερ ότι τα εσώρουχά της και άλλα ρούχα είναι ορατά στην κάμερα. «Ίσως θα ήθελες να μετακινήσεις την κάμερά σου», είπε η Μπάρκερ.

Η Γκάλερ, που ακόμα δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει, ρωτά: «Γιατί; Πού είναι;» Η δήμαρχος της λέει: «Βλέπουμε τα ρούχα σου που έχουν βγει για πλύσιμο». Ακόμα και τότε, η Γκάλερ δεν ενοχλείται και δεν πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα. «Εμ, εντάξει… με βλέπετε;», ρωτά η δημοτική σύμβουλος.

Η Μπάρκερ απαντά ότι ναι, όλοι οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μπορούν να τη δουν, και ότι απλώς πρέπει να μετακινήσει την κάμερά της. «Τέλεια. Βλέπετε τα ρούχα μου που πλένονται, με βλέπετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε η Γκάλερ. Στη συνέχεια, συνέχισε με τα θέματα που ήθελε να συζητήσει, ενώ τα εσώρουχά της παρέμεναν ορατά σε όλους τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη.

Και τα παράξενα δεν σταματούν εκεί. Καθώς μία φιγούρα διαφαίνεται πίσω από μία γυάλινη πόρτα, ίσως του ντους ή κάποιου άλλου δωματίου, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο για τη μυστηριώδη φιγούρα, αλλά και για τον λόγο επιλογής του μπάνιου για τη βιντεοσύνδεση.