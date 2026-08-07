Viral ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: Μαγείρεψε μακαρόνια με θαλασσινό νερό, «από αύριο δημητριακά», του έγραψαν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε στην κουζίνα, αυτή τη φορά πάνω σε πολυτελές γιοτ, όμως η τελευταία του μαγειρική απόπειρα δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

Το βίντεο, το οποίο είχε αρχικά δημοσιευτεί πέρυσι, επανήλθε στο TikTok την Πέμπτη. Σε αυτό, ο 27χρονος επίδοξος σεφ ετοιμάζει ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας, βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία να προωθήσει την καυτερή σάλτσα του, Cloud 23.

Η κίνηση που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήρθε σχεδόν αμέσως: ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ βούτηξε την κατσαρόλα του απευθείας στη θάλασσα, προκειμένου να συλλέξει αλμυρό νερό για να βράσει μέσα τα ζυμαρικά.

Η επιλογή του δεν άργησε να γίνει αντικείμενο σχολιασμού, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν επιφυλάξεις για τη χρήση θαλασσινού νερού.

«Ζυμαρικά με μια νότα από καμένο καύσιμο σκάφους, παρακαλώ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Λίγο ύποπτο αυτό το νερό».

Άλλος αστειεύτηκε: «Γρήγορη ερώτηση: Δεν έχω θάλασσα στην πίσω αυλή μου. Κάνει το νερό της βρύσης;». Δεν έλειψαν και εκείνοι που σχολίασαν τη σχετική απλότητα της συνταγής, γράφοντας: «Μπρούκλιν, μπορείς μετά να μας δείξεις πώς φτιάχνουμε ένα ποτήρι νερό;» και «Αύριο θα φτιάξω κορν φλέικς».

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