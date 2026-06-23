Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η ανάρτηση των γονιών του που τον εξόργισε - «Θέλω να με αφήσουν ήσυχο»

Η οικογενειακή κόντρα φαίνεται να συνεχίζεται

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η ανάρτηση των γονιών του που τον εξόργισε - «Θέλω να με αφήσουν ήσυχο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, επειδή τον ανέφεραν δημόσια στα social media παρά το αίτημά του να μην το κάνουν.
  • Οι αναρτήσεις των γονέων του για την Ημέρα του Πατέρα αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση για την οικογενειακή διαμάχη, την οποία ο Μπρούκλιν θέλει να αφήσει πίσω του.
  • Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τους γονείς του ότι επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, γεγονός που κλιμάκωσε την οικογενειακή ένταση.
  • Ο Μπρούκλιν κέρδισε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια από διαφήμιση της DoorDash, στην οποία αστειεύεται με την οικογενειακή του διαμάχη.
  • Η διαφήμιση της DoorDash θεωρείται έξυπνη από ειδικούς, καθώς αγγίζει το θέμα των οικογενειακών διαφορών και συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο και τη φήμη της οικογένειας Μπέκαμ.
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Ιδιαίτερα εκνευρισμένος φέρεται να είναι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, με τους γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, μετά τις αναρτήσεις που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Ημέρα του Πατέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Sun, ο 27χρονος γιος του διάσημου ζευγαριού είναι «έξαλλος» επειδή οι γονείς του τον συμπεριέλαβαν στις αναρτήσεις τους, παρά το γεγονός ότι φέρεται να τους είχε ζητήσει να μην τον αναφέρουν ή να τον επισημαίνουν (tag) στα social media.

«Θέλω να με αφήσουν ήσυχο»

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Sun, ο Μπρούκλιν δεν είδε θετικά τη δημόσια αυτή κίνηση.

«Είναι απολύτως εξοργισμένος με αυτό. Τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να τον δημοσιεύουν», ανέφερουν.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι οι αναρτήσεις αυτές αναζωπυρώνουν συνεχώς τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαμάχη της οικογένειας. «Απλώς επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα ξανά και ξανά. Θα ήθελε να το αφήσουν πίσω τους και να τον αφήσουν στην ησυχία του», πρόσθεσε.

Οι αναρτήσεις του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν μια κίνηση για να έρθουν πιο κοντά στον μεγαλύτερο γιο τους, εν μέσω των φημών για τη οικογενειακή κρίση.

Η Βικτόρια δημοσίευσε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται και τα τέσσερα παιδιά τους - ο Μπρούκλιν, ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ - μαζί με τον πατέρα τους.

https://www.instagram.com/p/DZ1-cn6jmrb/

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανάρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την παιδική ηλικία των παιδιών του, όπου ο Μπρούκλιν κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Χάρπερ. Στην ίδια ανάρτηση συμπεριέλαβε επίσης ξεχωριστές φωτογραφίες με το καθένα από τα παιδιά του.

https://www.instagram.com/p/DZ2F1a-iDky/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Βικτόρια χαρακτήρισε τον σύζυγό της «τον καλύτερο μπαμπά», γράφοντας: «Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ».

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγραψε: «Το να είμαι πατέρας είναι η σημαντικότερη δουλειά μου. Σας αγαπώ όλους και ευχαριστώ τη μαμά σας, Βικτόρια, που μου χάρισε αυτή την υπέροχη οικογένεια».

Η ρήξη με τους γονείς του

Η ένταση στις σχέσεις του Μπρούκλιν με την οικογένειά του φαίνεται να είναι πιο έντονη τους τελευταίους μήνες.

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Στιγμιότυπο από τα Instagram stories του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν είχε προκαλέσει αίσθηση τον περασμένο Ιανουάριο όταν, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Από τότε, η οικογενειακή διαμάχη έχει κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο.

«Χρυσά» έσοδα για την διαφήμιση που κοροϊδεύει τη ρήξη με τους γονείς του

Εν μέσω της δημόσιας «κόντρας», ο Μπρούκλιν φαίνεται πως επέλεξε να σχολιάσει έμμεσα την σχέση με την οικογένειά του, κάνοντας μάλιστα μία ιδιαίτερα κερδοφόρα διαφήμιση.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να εισέπραξε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια για το διαφημιστικό spot της DoorDash - στην οποία αστειεύεται με την εν εξελίξει οικογενειακή του διαμάχη.

Ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε αντιμέτωπος με κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εμφανίζονται ενοχλημένοι από το διαφημιστικό, στο οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι παρακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο από το σπίτι, προκειμένου να αποφύγει να δει την οικογένειά του, ενώ χαρίζει «τα δικά του» εισιτήρια.

https://www.instagram.com/reel/DZs6KIYpUVu/

«Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί βλέπω το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 από το σπίτι. Δεν είναι ότι δεν έχω εισιτήρια», λέει στη διαφήμιση. «Εμ… είναι επειδή… είναι μεγάλη ιστορία».

Η Ana Andjelic, ειδικός σε θέματα brand και συντάκτρια του Substack «The Sociology of Business», δήλωσε στο Page Six ότι πρόκειται για μια έξυπνη κίνηση από την πλευρά της DoorDash: «Είναι μια καλή διαφήμιση. Αγγίζει ορισμένες ανθρώπινες αλήθειες: όλες οι οικογένειες έχουν τις δικές τους διαμάχες. Είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, εμπλέκεται ο πιο διάσημος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο πατέρας του Brooklyn, ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, και το timing είναι ιδανικό. Είναι νίκη για την DoorDash».

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