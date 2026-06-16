«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται πως ίσως έβαλε μόνος του «ταφόπλακα» στο προσωπικό του brand, αφού εμφανίστηκε να κάνει ένα κακόγουστο αστείο για τη ρήξη με τους γονείς του, μέσα από μια διαφήμιση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ένας από τους κορυφαίους ειδικούς δημοσίων σχέσεων στη Βρετανία δήλωσε ότι η ανάρτηση του 27χρονου στο Instagram θα αφήσει τις εταιρείες «άφωνες» και ουσιαστικά θα μηδενίσει κάθε πιθανότητα συμφιλίωσης με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο Μπρούκλιν αμείβεται για να προωθήσει στις ΗΠΑ μια εταιρεία διανομής φαγητού, λίγες μόλις ημέρες αφότου οι γονείς του εμφανίστηκαν μαζί με τον Τομ Κρουζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λος Άντζελες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας, χαμογελά ειρωνικά και λέει: «Μάλλον αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 από το σπίτι... Είναι μεγάλη ιστορία».

Brooklyn Peltz, fuck off and serve your wife like you were hired to do.



“You’re probably wondering why I’m watching the FIFA World Cup from home…” Yeah, no one’s wondering, Loser. Everyone already knows you’re completely jobless, cut off, and hiding in Nicola’s basement while… pic.twitter.com/fGNIo80CEQ — Queen Esther (@XOQueenEsther) June 15, 2026

Η εταιρεία διανομής φαγητού DoorDash, την οποία διαφημίζει, αναδημοσίευσε το βίντεο με τη χιουμοριστική λεζάντα: «Εμείς πάντως έχουμε μια ιδέα».

Ο Άντι Μπαρ, επικεφαλής Brand Communications της Season One Comms, σχολίασε:

«Αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι η αρχή του τέλους για το Brand Brooklyn. Οι εταιρείες θα παρακολουθήσουν αποσβολωμένες την αρνητική αντίδραση του κοινού στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε την οικογενειακή του διαμάχη και θα θελήσουν να κρατήσουν αποστάσεις».

Ο Σον Ο'Μίρα, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Essential Content, χαρακτήρισε τη διαφήμιση «μάθημα προς αποφυγή» στις δημόσιες σχέσεις.

«Δείχνει φτηνό. Οι έμμεσες δημόσιες αιχμές εναντίον μελών της οικογένειας, ειδικά όταν ένα δημόσιο πρόσωπο πληρώνεται για να τις κάνει μέσα σε μια διαφήμιση, δεν έχουν ποτέ καλό αποτέλεσμα. Τον κάνουν να φαίνεται μικρόψυχος και, σε έναν βαθμό, αλαζόνας. Έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τα χρήματα ο Μπρούκλιν ώστε να βγάζει τα άπλυτα της οικογένειάς του στη φόρα;», δήλωσε.

Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, η οικογένειά του είναι απαρηγόρητη, καθώς ο Μπρούκλιν φάνηκε να αστειεύεται για την διαμάχη τους, την ώρα που αποκόμιζε οικονομικό όφελος από τη διαφήμιση που συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

'Inconsolable' Beckham camp hit back at smirking son Brooklyn's advert mocking his parents - as backlash forces him to limit comments https://t.co/pNhIGQjtaR — Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τα σχόλια να είναι πλέον περιορισμένα για ορισμένους χρήστες του Instagram. Ένας θαυμαστής έγραψε: «Αν τους μισείς τόσο πολύ, τότε άφησε και το επίθετό τους και σταμάτα να κερδίζεις χρήματα από τη σύνδεσή σου μαζί τους».

Η DoorDash μπορεί να απόλαυσε μια προσωρινή αύξηση στις αναφορές του ονόματός της εξαιτίας αυτής της διαφήμισης, όμως πλέον πιθανότατα ανησυχεί ότι μακροπρόθεσμα το brand της θα συνδεθεί με κάτι αρνητικό και με την εκμετάλλευση μιας πραγματικά θλιβερής οικογενειακής κατάστασης.

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ανήκουν στην απόλυτη «A-list», τόσο στις καρδιές του κοινού όσο και στον κόσμο των εμπορικών συνεργασιών. Σε όλη αυτή την υπόθεση, οι δυο τους έχουν επιδείξει την αξιοπρέπεια και τη συμπόνια που θα περίμενε κανείς από παγκοσμίως αναγνωρισμένους σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail οι φίλοι της οικογένειας Μπέκαμ έχουν μείνει άναυδοι με την τελευταία κίνηση του Μπρούκλιν.

Ένας στενός φίλος των Μπέκαμ δήλωσε στην Daily Mail: «Το να συμμετέχει σε μια διαφήμιση που βασίζεται στην αποξένωσή του από την οικογένειά του, σαν να πρόκειται για αστείο, την ώρα που η οικογένειά του είναι διαλυμένη, η αδελφή του και οι παππούδες του απαρηγόρητοι, είναι σοκαριστικό. Ιδιαίτερα όταν ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το μόνο που θέλει είναι ειρήνη και ιδιωτικότητα».

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