«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

Το ειρωνικό σχόλιο του Μπρούκλιν για την ρήξη με τους γονείς του και οι αρνητικές αντιδράσεις των χρηστών στα social media

Ανθή Κουρεντζή

«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται πως ίσως έβαλε μόνος του «ταφόπλακα» στο προσωπικό του brand, αφού εμφανίστηκε να κάνει ένα κακόγουστο αστείο για τη ρήξη με τους γονείς του, μέσα από μια διαφήμιση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ένας από τους κορυφαίους ειδικούς δημοσίων σχέσεων στη Βρετανία δήλωσε ότι η ανάρτηση του 27χρονου στο Instagram θα αφήσει τις εταιρείες «άφωνες» και ουσιαστικά θα μηδενίσει κάθε πιθανότητα συμφιλίωσης με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο Μπρούκλιν αμείβεται για να προωθήσει στις ΗΠΑ μια εταιρεία διανομής φαγητού, λίγες μόλις ημέρες αφότου οι γονείς του εμφανίστηκαν μαζί με τον Τομ Κρουζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λος Άντζελες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας, χαμογελά ειρωνικά και λέει: «Μάλλον αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 από το σπίτι... Είναι μεγάλη ιστορία».

Η εταιρεία διανομής φαγητού DoorDash, την οποία διαφημίζει, αναδημοσίευσε το βίντεο με τη χιουμοριστική λεζάντα: «Εμείς πάντως έχουμε μια ιδέα».

Ο Άντι Μπαρ, επικεφαλής Brand Communications της Season One Comms, σχολίασε:
«Αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι η αρχή του τέλους για το Brand Brooklyn. Οι εταιρείες θα παρακολουθήσουν αποσβολωμένες την αρνητική αντίδραση του κοινού στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε την οικογενειακή του διαμάχη και θα θελήσουν να κρατήσουν αποστάσεις».

Ο Σον Ο'Μίρα, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Essential Content, χαρακτήρισε τη διαφήμιση «μάθημα προς αποφυγή» στις δημόσιες σχέσεις.

«Δείχνει φτηνό. Οι έμμεσες δημόσιες αιχμές εναντίον μελών της οικογένειας, ειδικά όταν ένα δημόσιο πρόσωπο πληρώνεται για να τις κάνει μέσα σε μια διαφήμιση, δεν έχουν ποτέ καλό αποτέλεσμα. Τον κάνουν να φαίνεται μικρόψυχος και, σε έναν βαθμό, αλαζόνας. Έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τα χρήματα ο Μπρούκλιν ώστε να βγάζει τα άπλυτα της οικογένειάς του στη φόρα;», δήλωσε.

Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, η οικογένειά του είναι απαρηγόρητη, καθώς ο Μπρούκλιν φάνηκε να αστειεύεται για την διαμάχη τους, την ώρα που αποκόμιζε οικονομικό όφελος από τη διαφήμιση που συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τα σχόλια να είναι πλέον περιορισμένα για ορισμένους χρήστες του Instagram. Ένας θαυμαστής έγραψε: «Αν τους μισείς τόσο πολύ, τότε άφησε και το επίθετό τους και σταμάτα να κερδίζεις χρήματα από τη σύνδεσή σου μαζί τους».

Η DoorDash μπορεί να απόλαυσε μια προσωρινή αύξηση στις αναφορές του ονόματός της εξαιτίας αυτής της διαφήμισης, όμως πλέον πιθανότατα ανησυχεί ότι μακροπρόθεσμα το brand της θα συνδεθεί με κάτι αρνητικό και με την εκμετάλλευση μιας πραγματικά θλιβερής οικογενειακής κατάστασης.

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ανήκουν στην απόλυτη «A-list», τόσο στις καρδιές του κοινού όσο και στον κόσμο των εμπορικών συνεργασιών. Σε όλη αυτή την υπόθεση, οι δυο τους έχουν επιδείξει την αξιοπρέπεια και τη συμπόνια που θα περίμενε κανείς από παγκοσμίως αναγνωρισμένους σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail οι φίλοι της οικογένειας Μπέκαμ έχουν μείνει άναυδοι με την τελευταία κίνηση του Μπρούκλιν.

Ένας στενός φίλος των Μπέκαμ δήλωσε στην Daily Mail: «Το να συμμετέχει σε μια διαφήμιση που βασίζεται στην αποξένωσή του από την οικογένειά του, σαν να πρόκειται για αστείο, την ώρα που η οικογένειά του είναι διαλυμένη, η αδελφή του και οι παππούδες του απαρηγόρητοι, είναι σοκαριστικό. Ιδιαίτερα όταν ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το μόνο που θέλει είναι ειρήνη και ιδιωτικότητα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για 45'» - Τι συνέβη πριν την κατάρρευση της 55χρονης νοσηλεύτριας

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Εμπόριο ΕΕ – ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νομοθεσία περί δασμών

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Μασκ με τη γερμανική τηλεόραση: Καταθέτει μήνυση-μαμούθ για «εξωφρενικά ψεύδη»

18:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Στήριξη για τον επαναπατρισμό από τον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

18:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος ένα μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του: «Είχα μία επιπλοκή στο χειρουργείο, ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου»

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου μηχανοδηγών

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: «Καρατομεί» Παππά ο Φάμελλος - Διαζύγιο «κοινή συναινέσει» και με Ζαχαριάδη

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

18:01ANNOUNCEMENTS

10 χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς: Η επετειακή βραδιά που συγκέντρωσε τους πρωταγωνιστές του ελληνικού φαρμακείου

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό για την απόφαση αναίρεσης του Αρείου Πάγου και την επιστροφή στη φυλακή

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 309.339 ευρώ στην Τottis Bingo για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης - Ποιο θα είναι το καθεστώς

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 35 °C ο υδράργυρος την Τρίτη - Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Burgenstock: Αυτό είναι το ορεινό θέρετρο - «φυσικό φρούριο» στο οποίο θα υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

17:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που έγραψε ιστορία κέρδισε εκατομμύρια followers μέσα σε μια νύχτα

17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος ένα μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του: «Είχα μία επιπλοκή στο χειρουργείο, ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου»

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό για την απόφαση αναίρεσης του Αρείου Πάγου και την επιστροφή στη φυλακή

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ