Βικτόρια Μπέκαμ: Ετοιμάζεται να πουλήσει την επιχείρησή της - Τι απαντά για επιστροφή στη μουσική

Έπειτα από μία πορεία 20 ετών να καθιερωθεί ως μία από τις υπολογίσιμες δυνάμεις στον χώρο της μόδας, η 52χρονη επιχειρηματίας δηλώνει έτοιμη να πουλήσει την επιχειρήσή της

Ανθή Κουρεντζή

Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε πως είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να πουλήσει την επιχείρησή της, η αξία της οποίας αγγίζει πλέον τα 100 εκατομμύρια λίρες, έπειτα από μία πορεία 20 ετών να καθιερωθεί ως μία από τις υπολογίσιμες δυνάμεις στον χώρο της μόδας.

Η εταιρεία της πρώην τραγουδίστριας των Spice Girls είχε καταγράψει χρέη ύψους 53,9 εκατομμυρίων λιρών το 2022, ωστόσο η κερδοφορία βρέθηκε προ των πυλών μετά τη sold-out συλλογή της ίδιας χρονιάς.

Σήμερα, τα έσοδά της έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια λίρες και η Βικτόρια, η οποία στο παρελθόν χρειάστηκε να δανειστεί 30 εκατομμύρια λίρες από την εταιρεία του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δήλωσε πως «ποτέ δεν λέει ποτέ» στο ενδεχόμενο πώλησης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη μουσική, καθώς — όπως είπε — έχει πλέον «παραδώσει τη σκυτάλη» στον ταλαντούχο γιο της, Κρουζ Μπέκαμ.

Μιλώντας στους «Financial Times» την Τρίτη (19/5), η Βικτόρια ρωτήθηκε αν θα πουλούσε ποτέ την επιχείρησή της.

«Ποτέ μη λες ποτέ και μου αρέσει να εξετάζω ευκαιρίες», απάντησε. «Αυτή τη στιγμή, όμως, επικεντρώνομαι στην ανάπτυξη, αλλά ποτέ δεν θα έλεγα ποτέ».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη — και αυτό είναι είδηση. Το κατάστημά μου στο Λονδίνο δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οπότε ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε σε Νέα Υόρκη και Μαϊάμι».

«Μέχρι σήμερα βασιζόμουν κυρίως στις online πωλήσεις, όμως θέλω να μπορώ να ελέγχω πλήρως την εμπειρία του πελάτη από τη στιγμή που θα μπαίνει στο κατάστημα. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση στη λιανική και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό. Νιώθω πολύ τυχερή. Χτίζω ένα brand με κληρονομιά. Υπάρχουν ακόμη κατηγορίες στις οποίες δεν έχουμε επεκταθεί, οπότε βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες. Περάσαμε πολύ χρόνο διορθώνοντας πράγματα και τώρα ήρθε η στιγμή για ανάπτυξη. Θέλω να χτίσω έναν πραγματικό οίκο μόδας».

Η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε πως αισθάνεται «πολύ περήφανη» για όσα έχει καταφέρει στον χώρο της μόδας, έπειτα από χρόνια προσπάθειας να την αντιμετωπίσουν σοβαρά οι άνθρωποι της βιομηχανίας.

«Νιώθω ότι έχω πετύχει πολλά. Τα τελευταία 25 χρόνια ήταν ένα πραγματικό roller coaster και ήμουν απόλυτα ειλικρινής γι’ αυτό στο ντοκιμαντέρ μου στο Netflix. Το να μπορώ πλέον να πω ότι οι επιχειρήσεις μου στη μόδα και την ομορφιά είναι κερδοφόρες είναι κάτι που με κάνει πολύ, πολύ περήφανη», ανέφερε.

Παρά τις ελπίδες πολλών θαυμαστών των Spice Girls για πιθανή επιστροφή της στη μουσική, η Βικτόρια ξεκαθάρισε ότι το τραγούδι ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

«Η μουσική υπήρξε τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Ο πατέρας μου ασχολούνταν με τη μουσική, όπως κι εγώ, αλλά πλέον έχω παραδώσει τη σκυτάλη στον Κρουζ Μπέκαμ. Είναι πολύ ταλαντούχος», είπε χαρακτηριστικά.

Η Βικτόρια μίλησε επίσης για τον γάμο της με τον Ντέιβιντ, αποκαλύπτοντας πως το «μυστικό» της 26χρονης κοινής τους πορείας είναι η αμοιβαία στήριξη.

«Η καλύτερη συμβουλή είναι ότι στηρίζουμε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Υποστηρίζουμε τα μεγάλα όνειρα του άλλου», ανέφερε.

«Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόσο έξυπνος είναι ο Ντέιβιντ. Διαθέτει επιχειρήσεις και συχνά ζητώ τη γνώμη του — όχι απαραίτητα για τα ρούχα, αλλά σίγουρα για την επιχειρηματική πλευρά».

Οι δηλώσεις της έρχονται τη στιγμή που ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ μπήκαν επίσημα στο “κλαμπ” των δισεκατομμυριούχων, καθώς — σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των «The Sunday Times» — διπλασίασαν την περιουσία τους μέσα σε έναν χρόνο.

Το διάσημο ζευγάρι διαθέτει πλέον κοινή περιουσία που φτάνει τα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες, σημειώνοντας τεράστια αύξηση σε σχέση με την εκτιμώμενη καθαρή αξία των 500 εκατομμυρίων λιρών που είχαν στη λίστα του 2025.

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ έχτισαν την περιουσία τους μέσα από τις ξεχωριστές καριέρες τους, συνεχίζοντας να αποκομίζουν σημαντικά έσοδα ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το ποδόσφαιρο και τη μουσική.

Ωστόσο, η διαδρομή τους προς το status των δισεκατομμυριούχων μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς και οι δύο μεγάλωσαν σε οικογένειες της εργατικής τάξης και βρέθηκαν αντιμέτωποι με χρέη δεκάδων εκατομμυρίων στην πορεία.

