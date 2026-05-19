Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να ανατιναχτεί στη βάρδια μου, δεν πρόκειται να συμβεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε δηλώσεις κατά την επίσκεψή στο εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αποφασισμένος να μην επιτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν κατά τη διάρκεια της θητείας του.
  • Ο Τραμπ ανέβαλε την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του Κόλπου.
  • Ο πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις του για την αποτροπή πυρηνικών όπλων στο Ιράν.
  • Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι βρισκόταν μία ώρα πριν από μια πιθανή στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, την οποία τελικά ανέστειλε.
  • Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε στον Τραμπ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν, ενώ η ικανότητα αντεπίθεσης του Ιράν έχει υποστεί σημαντική ζημιά από τις αμερικανικές επιθέσεις.
Αποφασισμένος να μην επιτρέψει τα πυρηνικά στο Ιράν είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν έτοιμος για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τις οποίος ωστόσο ανέβαλε μετά από αίτημα των χωρών του Κόλπου.

Ωστόσο ήταν σαφής ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε να ανατιναχτεί ο κόσμος ενώ βρίσκεται στην εξουσία.

«Είτε είναι δημοφιλές είτε όχι, πρέπει να το κάνω - γιατί δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να ανατιναχτεί στη βάρδια μου», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψή του στον χώρο κατασκευής της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου την Τρίτη. «Δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ επέκρινε τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να τον εμποδίσουν.

«Βρίσκομαι στη μέση μιας διαπραγμάτευσης — λέω ότι δεν μπορείτε να έχετε πυρηνικά όπλα — και έρχεται η είδηση ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να εμποδίσουν τον Τραμπ από περαιτέρω διαπραγματεύσεις», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θέλουν να εμποδίσουν τον Τραμπ από το να τους δώσει, αν χρειαστεί, ένα ακόμη χαστούκι. Θέλουν να έχουν πυρηνικά όπλα για να ανατινάξουν τη Μέση Ανατολή και, ειλικρινά, τον κόσμο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρόεδρος Τραμπ, αποκάλυψε ότι βρισκόταν μόλις μία ώρα από την επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν: «Απείχα μία ώρα από το πλήγμα. Αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν σε εξέλιξη».

Στο πλαίσιο των δηλώσεων ο Τραμπ, επανέλαβε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ του υποσχέθηκε προσωπικά ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια ικανότητα να ανταποδώσει παρά τα καταστροφικά χτυπήματα των ΗΠΑ στον στρατό του Ιράν.

«Ο πρόεδρος Σι μου υποσχέθηκε ότι δεν στέλνει όπλα στο Ιράν», είπε ο Τραμπ.

«Αυτή είναι μια όμορφη υπόσχεση. Τηρεί τον λόγο του. Το εκτιμώ».

Ο Τραμπ είπε ότι η ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί είχε υποστεί σοβαρή ζημιά, υποστηρίζοντας ότι οι πύραυλοί του είχαν «εξαφανιστεί κατά 82%» και ότι τα χτυπήματα των ΗΠΑ είχαν ακρωτηριάσει την παραγωγή όπλων του, ενώ το ναυτικό και η αεροπορία του έχουν εξαφανιστεί εντελώς».

