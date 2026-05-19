Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να ανατιναχτεί στη βάρδια μου, δεν πρόκειται να συμβεί»

Αποφασισμένος να μην επιτρέψει τα πυρηνικά στο Ιράν είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν έτοιμος για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τις οποίος ωστόσο ανέβαλε μετά από αίτημα των χωρών του Κόλπου.

Ωστόσο ήταν σαφής ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε να ανατιναχτεί ο κόσμος ενώ βρίσκεται στην εξουσία.

«Είτε είναι δημοφιλές είτε όχι, πρέπει να το κάνω - γιατί δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να ανατιναχτεί στη βάρδια μου», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψή του στον χώρο κατασκευής της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου την Τρίτη. «Δεν πρόκειται να συμβεί».

.@POTUS on Iran: "Whether it's popular or not popular, I have to do it — because I'm not going to let the world be blown up on my watch. It's not going to happen."

Ο Τραμπ επέκρινε τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να τον εμποδίσουν.

«Βρίσκομαι στη μέση μιας διαπραγμάτευσης — λέω ότι δεν μπορείτε να έχετε πυρηνικά όπλα — και έρχεται η είδηση ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να εμποδίσουν τον Τραμπ από περαιτέρω διαπραγματεύσεις», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θέλουν να εμποδίσουν τον Τραμπ από το να τους δώσει, αν χρειαστεί, ένα ακόμη χαστούκι. Θέλουν να έχουν πυρηνικά όπλα για να ανατινάξουν τη Μέση Ανατολή και, ειλικρινά, τον κόσμο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρόεδρος Τραμπ, αποκάλυψε ότι βρισκόταν μόλις μία ώρα από την επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν: «Απείχα μία ώρα από το πλήγμα. Αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν σε εξέλιξη».

Trump on Iran:



We may have to give them another big hit. I am not sure yet.



We may have to give them another big hit. I am not sure yet. You will know very soon.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων ο Τραμπ, επανέλαβε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ του υποσχέθηκε προσωπικά ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια ικανότητα να ανταποδώσει παρά τα καταστροφικά χτυπήματα των ΗΠΑ στον στρατό του Ιράν.

«Ο πρόεδρος Σι μου υποσχέθηκε ότι δεν στέλνει όπλα στο Ιράν», είπε ο Τραμπ.

«Αυτή είναι μια όμορφη υπόσχεση. Τηρεί τον λόγο του. Το εκτιμώ».

Ο Τραμπ είπε ότι η ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί είχε υποστεί σοβαρή ζημιά, υποστηρίζοντας ότι οι πύραυλοί του είχαν «εξαφανιστεί κατά 82%» και ότι τα χτυπήματα των ΗΠΑ είχαν ακρωτηριάσει την παραγωγή όπλων του, ενώ το ναυτικό και η αεροπορία του έχουν εξαφανιστεί εντελώς».

