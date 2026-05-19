ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη στάσης εργασίας δασκάλων την Τετάρτη
Στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), κηρύσσει τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, ημέρα διεξαγωγής της «ελληνικής» PISA, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
