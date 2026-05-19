Παραγραφή αδικημάτων: Πότε σβήνει το αξιόποινο και ποιες πράξεις εξαιρούνται

Η χρονική απομάκρυνση από το έγκλημα υποβαθμίζει την ανάγκη εκδήλωσης αντίδρασης και κολασμού της εκάστοτε εγκληματικής  πράξης από το κράτος

Newsbomb

Παραγραφή αδικημάτων: Πότε σβήνει το αξιόποινο και ποιες πράξεις εξαιρούνται
pexels
ΑΠΟΨΕΙΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

*Γράφει η Χρυσούλα Τσιώτση, νομικός, δικαστική υπάλληλος

Πολύ συχνά αναφέρεται στο ποινικό δίκαιο, ο λόγος παραγραφής αξιοποίνου ή η παραγραφή ποινής ενός αδικήματος. Ας δούμε όμως τον βασικό λόγο που δικαιολογεί τη θεσμοθέτηση της παραγραφής.

Ένας λοιπόν βασικός λόγος που επέβαλε τη θεσμοθέτηση της παραγραφής είναι το γεγονός ότι η χρονική απομάκρυνση από το έγκλημα υποβαθμίζει την ανάγκη εκδήλωσης αντίδρασης και κολασμού της εκάστοτε εγκληματικής πράξης από το κράτος .Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ο κολασμός του δράστη, ειδικά όταν ο τελευταίος έχει επιδείξει σύννομη συμπεριφορά ως ότου διαπιστωθεί η εγκληματική του πράξη, εφόσον η μεταγενέστερη σύννομη συμπεριφορά του σε σχέση με τα έννομα αγαθά στερεί από την μεταγενέστερη επιβολή της ποινής, κάθε πρακτική χρησιμότητα.

Από νομική σκοπιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραγραφή έχει θετικό πρόσημο, καθώς η ορθότητα της δικαιοδοτικής κρίσης , υποβαθμίζεται όταν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της εγκληματικής ενέργειας κι έτσι αλλοιώνονται ή και εξαφανίζονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Φυσικά, υπάρχουν ορισμένα απαράγραπτα αδικήματα, όπως μπορούμε να δούμε στη Διεθνή Σύμβαση για το απαράγραπτο των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας .Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δέχεται περιορισμούς στο θεσμό της παραγραφής , όταν π.χ πρόκειται να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια για παράδειγμα το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η χορήγηση αμνηστίας σε υπαλλήλους που κατηγορούνται για τέλεση βασανιστηρίων είναι αποδοκιμαστέα ενέργεια.

Στην ελληνική έννομη τάξη διαχωρίζεται η παραγραφή του αξιοποίνου (άρθρο 111 παρ.1 Π.Κ) από την παραγραφή των ποινών που προβλέπεται στα άρθρα 114 επ. του ΠΚ διότι σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμποδίζεται η επιβολή της ποινής, αλλά δεν εκτελείται η επιβληθείσα ποινή.Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ημέρα που η καταδικαστική απόφαση έγινε αμετάκλητη.

Δυνάμει του Ν. 4689/20 έγινε προσπάθεια αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από ποινικές υποθέσεις με μικρή απαξία.

Στα αδικήματα που παραγράφονται ανήκουν αυτά για τα οποία προβλέπεται ποινή έως ένα έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Τέτοια αδικήματα που παραγράφονται είναι η απείθεια (άρθρο 169 ΠΚ), ελαφρά σωματική βλάβη (308 ΠΚ), Απειλή ( 333 ΠΚ), Εξύβριση ( 361 ΠΚ), Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας (Άρθρο 377 ΠΚ), Φθορά ξένης ιδιοκτησίας μικρής αξίας ( 378 ΠΚ).

Περαιτέρω, προβλέπεται και παραγραφή των ποινών έως 6 μηνών, των χρηματικών ποινών και ποινών κοινωφελούς εργασίας που έχουν επιβληθεί αυτοτελώς κι όχι κατά μετατροπή ποινής φυλάκισης κατά τον παλαιό Ποινικό Κώδικα.

Ωστόσο, προβλέπονται και αρκετές εξαιρέσεις για αδικήματα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγραφής, καθώς και η ρήτρα ότι η παραγραφή δεν ισχύει και η ποινική δίωξη ή η εκτέλεση της ποινής εξακολουθεί να ισχύει αν ο καταδικασθείς υποπέσει μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του Νόμου 4689/2020 (δηλαδή μέχρι τις 27/5/2022) σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών.

Η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά (άρθρο 112 ΠΚ).

Σε περιπτώσεις συμμετοχής (ήτοι συνέργεια, ηθική αυτουργία) η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο τέλεσης της πράξης του φυσικού αυτουργού.

Σε περιπτώσεις διαρκών εγκλημάτων (όπως παράνομη οπλοφορία, αρπαγή), ο χρόνος αρχίζει από τη στιγμή που παύει να υφίσταται η παράνομη κατάσταση.

Επίσης, σε εγκλήματα κατά ανηλίκων η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του εκάστοτε θύματος.

Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται κατ’ άρθρο 113 ΠΚ για όσο χρόνο δεν μπορεί ν’ αρχίσει η ποινική δίωξη, καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία.

Η αναστολή της παραγραφής δεν μπορεί να διαρκέσει για περισσότερο από πέντε (5) χρόνια για κακούργημα ή περισσότερο από τρία ( 3 ) χρόνια για πλημμέλημα.

Τ’ αδικήματα αυτά παραγράφονται ως εξής :

Α) τα πλημμελήματα μετά από πέντε (5) έτη σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μετά από οκτώ (8) έτη σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη

Β) τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από δεκαπέντε ( 15 ) έτη σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μετά είκοσι (20) χρόνια σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Οι προαναφερθείσες προθεσμίες αρχίζουν την ημέρα τέλεσης του αδικήματος.

Συνεπώς, τεκμαίρεται ότι ο απώτατος χρόνος παραγραφής ενός κακουργήματος το οποίο απειλείται με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης είναι τα είκοσι χρόνια μετά την τέλεση της πράξης, ενώ στα πλημμελήματα ο χρόνος παραγραφής είναι οκτώ χρόνια από την τέλεση της πράξης.

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι εάν δυνάμει κάποιου νόμου αλλάξει ο υπολογισμός του χρόνου τέλεσης ενός αδικήματος, αυτό θα έχει άμεση συνέπεια στο χρόνο που υπολείπεται για την παραγραφή του εν λόγω αδικήματος, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκύψει άμεση ή συντομότερη παραγραφή των αδικημάτων.

Aναφορικά με την παραγραφή της ποινής, αυτή αφορά τις ποινές που επιβλήθηκαν αμετάκλητα, αλά δεν εκτελέστηκαν.Έτσι, παραγράφονται ως εξής :

1) Η ισόβια κάθειρξη μετά από 30 έτη

2) Η πρόσκαιρη κάθειρξη (5-15 έτη)μετά από 20 έτη

3) Η φυλάκιση και οι χρηματικές ποινές μετά από δέκα (10) έτη

4) Η παροχή κοινωφελούς εργασίας μετά από πέντε (5) έτη.

Οι παραγραφές ποινών αρχίζουν από την ημέρα, που κατέστησαν αμετάκλητες, δηλαδή όταν δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο προσφυγής στα δικαστήρια προκειμένου αυτή ν’ ανατραπεί. Οι μη εκτελεσθείσες κατά τα ανωτέρω αποφάσεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου εισαγγελέα.

Δέον ν’ αναφερθεί ότι η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της ποινικής δίωξης δεν ισχύει για τα κάτωθι αδικήματα:

Εγκλήματα ρατσιστικού χαρακτήρα (άρθρ. 82Α ΠΚ), έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια (142 ΠΚ), προσβολή συμβόλων του κράτους (άρθρο 155 ΠΚ), Νόθευση Εκλογής ή ψηφοφορίας Περιφερειακής ή Τοπικής αυτοδιοίκησης( 158 παρ. 2 ΠΚ), αντιποίηση πολιτικού αξιώματος( 160 ΠΚ), παραβίαση μυστικότητας ψηφοφορίας ( άρθρ. 163 ΠΚ) , Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας ( 166 παρ. 1 ΠΚ), διατάραξη πλειστηριασμού (168 παρ 3 ΠΚ), παραβίαση δικαστικής απόφασης (169 Α ΠΚ), απόδραση κρατουμένου (άρθρο 173 παρ. 1 ΠΚ) , αντιποίηση (175 ΠΚ) , παραβίαση σφραγίδων ( 178 ΠΚ), διέγερση σε ανυπακοή ( 183 ΠΚ) , διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων (184 παρ. 1ΠΚ), δικαστική χρήση ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού (άρθρ. 222 παρ. 1 εδ. α’), ψευδής καταγγελία ( άρθρο 230 ΠΚ) , παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών από αμέλεια (285 παρ. 4 περ. α΄ΠΚ), σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού από αμέλεια ( 304 Α παρ. 1 εδ. β’) , προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 ΠΚ), παραβίαση υποχρέωσης σε διατροφή ( 358 ΠΚ), , κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση (377 ΠΚ) , καθώς και του άρθρου 10 (διατάραξη κοινής ησυχίας) του Ν. 4637/2019) .

Χρυσούλα Τσιώτση

ΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

LL.B (Athens Law School) ;

LL.M in Information Technology and Telecoms Law (U.K-Glasgow)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΚΟΣΜΟΣ

Συρίας: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στο υπουργείο Άμυνας - Ένας στρατιώτης νεκρός

19:17ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη στάσης εργασίας δασκάλων την Τετάρτη

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ελεύθερος με εγγύηση €1.000.000 ο Τζόναθαν Άντιτς - Και επισήμως ύποπτος για την δολοφονία του πατέρα του

19:13LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Ετοιμάζεται να πουλήσει την επιχείρησή της - Τι απαντά για ενδεχόμενη επιστροφή στη μουσική

19:10WHAT THE FACT

Επιβεβαιώθηκε: Γεωλόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών στον κόσμο

19:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Μαθηματικά: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους μαθητές

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο δεκάλογος προστασίας από τον ήλιο: Τι λέει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

18:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε πέφτοντας σε ανοιχτό φρεάτιο στο Μανχάταν

18:55ΑΠΟΨΕΙΣ

Παραγραφή αδικημάτων: Πότε σβήνει το αξιόποινο και ποιες πράξεις εξαιρούνται

18:54LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Αλεξάνδρα ξεσκεπάζει τη Χριστιάννα και τον Αντώνη

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να ανατιναχτεί στη βάρδια μου, δεν πρόκειται να συμβεί»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Προσγειώθηκε στο Πεκίνο ο Πούτιν - Η ενεργειακή ατζέντα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νέα μαρτυρία-κλειδί για το θανατηφόρο τροχαίο - «Ο 44χρονος πέρασε με κόκκινο»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα: Πήγε για περίπατο και πέθανε - Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του

18:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Άνοιξε η διαδικασία για 4.746 προσλήψεις ΠΕ στο Δημόσιο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση Μπεν στην Κω: Συγκλονίζει η αδελφή του και καλεί την αστυνομία να «βάλει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη»

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η καθιερωμένη συνάντηση Μητσοτάκη - Τασούλα - Πού θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα

18:15LIFESTYLE

Οι «νίντζα» της Eurovision: Πώς γίνονται οι εναλλαγές στα σκηνικά των χωρών σε 48'' - Βίντεο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Λύνει και δένει Μπριζίτ Μακρόν στο Ελιζέ: Όταν ξεφορτώθηκε τη σαγηνευτική 20χρονη ασκούμενη «Σεχραζάντ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα: Πήγε για περίπατο και πέθανε - Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση Μπεν στην Κω: Συγκλονίζει η αδελφή του και καλεί την αστυνομία να «βάλει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο με γουρούνα 42χρονος, σοβαρά τραυματίας ο γιος του

15:37LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Έκανε γιόγκα σε πολυτελές γιοτ φορώντας εντυπωσιακό μπικίνι

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στα Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώθηκαν σχολεία

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Λύνει και δένει Μπριζίτ Μακρόν στο Ελιζέ: Όταν ξεφορτώθηκε τη σαγηνευτική 20χρονη ασκούμενη «Σεχραζάντ»

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Προσγειώθηκε στο Πεκίνο ο Πούτιν - Η ενεργειακή ατζέντα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Η στιγμή που ο Τζόναθαν Άντιτς συλλαμβάνεται για την δολοφονία του πατέρα του

18:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Άνοιξε η διαδικασία για 4.746 προσλήψεις ΠΕ στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ