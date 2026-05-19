Ρόδος: Νέα μαρτυρία-κλειδί για το θανατηφόρο τροχαίο - «Ο 44χρονος πέρασε με κόκκινο»

Ο 44χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και έχει λάβει προθεσμία για απολογία

  • Δύο γυναίκες, μητέρα 57 ετών και κόρη 26 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο.
  • Αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο 44χρονος οδηγός πέρασε με κόκκινο σηματοδότη, αμφισβητώντας τον δικό του ισχυρισμό.
  • Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον 44χρονο να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα πριν το δυστύχημα.
  • Ο 44χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και έχει λάβει προθεσμία για απολογία.
  • Η κηδεία των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στη Ρόδο.
Βαρύ παραμένει το κλίμα στη Ρόδο μετά το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο γυναίκες, μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Νέα δεδομένα έρχονται πλέον να αλλάξουν την εικόνα της υπόθεσης, καθώς μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα αμφισβητεί όσα υποστηρίζει ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το Mega, μαρτυρία «κλειδί» είναι η κατάθεση ενός Γερμανού υπηκόου που βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή της σύγκρουσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν εκείνος που πέρασε με κόκκινο σηματοδότη, γεγονός που δίνει νέα κατεύθυνση στις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του και ότι δεν παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει το αυτοκίνητο του 44χρονου να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, η οποία αποδείχθηκε φονική. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, ώστε το όχημα στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος

Άτομα από το περιβάλλον του 44χρονου αναφέρουν πως είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην ταχύτητα και συμμετείχε συχνά σε αγωνιστικές διοργανώσεις, ακόμη και εκτός Ελλάδας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Μέσα στο αυτοκίνητο του 44χρονου βρίσκονταν επίσης η σύντροφός του και ο 17χρονος γιος του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η κηδεία της 57χρονης και της 26χρονης κόρης της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, στο κοιμητήριο Ρόδου.

