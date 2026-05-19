Προσγειώθηκε στο Πεκίνο ο Πούτιν - Η ενεργειακή ατζέντα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Το απόγευμα της Τρίτης - ώρα Ελλάδας - προσγειώθηκε στο Πεκίνο, το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας, μεταφέροντας στην πρωτεύουσα της Κίνας τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το γεγονός ότι η 25η αυτή επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ίδια πόλη δεν περνά απαρατήρητο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων.

Η ενεργειακή ατζέντα και το διπλωματικό παρασκήνιο

Στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής βρίσκεται η προσπάθεια της Μόσχας να βαθύνει την οικονομική και στρατηγική της εξάρτηση από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 διμερή έγγραφα, με τις συζητήσεις για τον ενεργειακό τομέα να κλέβουν την παράσταση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει να αποσπάσει μια οριστική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ένα έργο πνοής που θα διοχετεύει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου ετησίως προς την Κίνα. Οι διαπραγματεύσεις για την τιμή και τους όγκους αγοράς παραμένουν σκληρές, καθώς το Πεκίνο εμφανίζεται διστακτικό να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα σε μια περίοδο που η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης.

Την ίδια ώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή, η εμπλοκή στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελούν βασικά κομμάτια των συνομιλιών των δύο ηγετών. Η Μόσχα επιζητά τη διαβεβαίωση ότι διατηρεί προνομιακή θέση στους στρατηγικούς υπολογισμούς της Κίνας, ειδικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ για επίτευξη «φανταστικών εμπορικών συμφωνιών» με τον Σι Τζινπίνγκ.

