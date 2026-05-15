Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε διάλογο Τραμπ - Σι: Η συζήτηση για τα δέντρα και τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο συγκρότημα Ζονγκνανχάι. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν για τα παλιά δέντρα στους κήπους του Ζονγκνανχάι, με ηλικίες που φτάνουν έως και 1.000 χρόνια.

Ο Σι τόνισε ότι οι διπλωματικές εκδηλώσεις στο Ζονγκνανχάι είναι εξαιρετικά σπάνιες και ανέφερε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επισκεφθεί αυτόν τον χώρο.

Ο Τραμπ συμμετείχε στην ξενάγηση και εξέφρασε ενδιαφέρον αγγίζοντας ένα δέντρο 280 ετών.

Η συνομιλία προσέφερε μια σπάνια εικόνα των ανεπίσημων ανταλλαγών μεταξύ ηγετών κρατών.

Προηγούμενα, ανοιχτό μικρόφωνο είχε καταγράψει τον Σι και τον Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα ανθρώπινης ζωής έως τα 150 χρόνια. Snapshot powered by AI

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» της συζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ σε μια ιδιωτική ξενάγηση στο Ζονγκνανχάι, το μυστικό συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Όσο περπατούσε στους κήπους, ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι μερικά από τα δένδρα είναι 1.000 ετών.

«Πρέπει να σας πω ότι όλα τα δένδρα σ' αυτή την πλευρά είναι πάνω από 200 ως 300 ετών», είπε ο Σι μέσω διερμηνέα, δείχνοντας μερικούς επιβλητικούς κορμούς. «Εκεί μερικά είναι πάνω από 400 ετών».

Ο Τραμπ απάντησε, «Ζούν τόσο πολύ;». Ο Σι πρόσθεσε: «Υπάρχουν και δένδρα 1.000 ετών σε άλλα μέρη». Ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Σι αν έχει υποδεχθεί και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό.

«Πολύ σπάνια», απάντησε ο Σι. «Στην αρχή, συνήθως δεν κάναμε εδώ διπλωματικές εκδηλώσεις. Ακόμα κι αφού αρχίσαμε να κάνουμε μερικές, είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά σπανια. Για παράδειγμα, έχει έρθει εδώ ο Πούτιν».

Στη συνέχεια κάλεσε τον Τραμπ να αγγίξει ένα δένδρο 280 ετών. «Ωραία. Μου αρέσει», απάντησε ο Τραμπ. Η περίσταση προσέφερε μια σπάνια ματιά στις ανεπίσημες ανταλλαγές μεταξύ αρχηγών κρατών.

Το Σεπτέμβριο, ένα ανοιχτό μικρόφωνο είχε «πιάσει» τον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και για το ενδεχόμενο να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μέχρι την ηλικία των 150 ετών, καθώς περπατούσαν προς την πλατεία Τιενανμέν για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου.

