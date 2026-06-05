ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Snapshot Ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Η επίσημη ανακοίνωση και η ψηφοφορία για τον Κυρανάκη θα γίνουν στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Ο Κυρανάκης θεωρείται σημαντικό πρόσωπο για τη συσπείρωση και κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Μετά την παραίτησή του από το υπουργείο Μεταφορών, αναμένεται μίνι ανασχηματισμός με επιστροφή πρώην υπουργών.

Ο Κυρανάκης θα διατηρήσει την έδρα του στο Νότιο Τομέα Αθηνών και θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Snapshot powered by AI

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και επίσημα η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τυπικά ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα ψηφιστεί νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο Κυρανάκης θεωρείται γέννημα θρέμμα της δεξιάς παράταξης από τα σπλάχνα της νεολαίας του κόμματος και ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πολυπόθητη συσπείρωση και στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Μετά την παραίτησή του από το υπουργείο Μεταφορών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει όπως έγραψε το Newsbomb σε ένα μίνι ανασχηματισμό στον οποίο αναμένεται να επιστρέψουν και πρώην υπουργοί που είχαν τεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Ο κ. Κυρανάκης θα κρατήσει την έδρα του στην Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών και θα είναι κανονικά υποψήφιος στη μάχη των εκλογών του 2027.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Αντιθέτως, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα και συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο: την ανασύνταξη και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη διαχείριση της καθημερινότητας στην προετοιμασία για τη νέα πολιτική μάχη, η επιλογή ενός στελέχους της νεότερης γενιάς με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ότι επιλέγει να επενδύσει σε πρόσωπα που συνδυάζουν οργανωτική γνώση, πολιτική μαχητικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στην κατηγορία των στελεχών που μεγάλωσαν πολιτικά μέσα στην παράταξη. Γνωρίζει τον κομματικό μηχανισμό, έχει αναφορά στη βάση και διαθέτει ισχυρή παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, έχει περάσει από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, αποκτώντας εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεταρρυθμίσεων όσο και στην αντιμετώπιση δύσκολων πολιτικών συνθηκών.

Η επιλογή του εκπέμπει και ένα δεύτερο μήνυμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να ανανεώνει σταδιακά τη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε στελέχη της γενιάς των 30 και 40 ετών. Είναι η ίδια λογική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την ανάδειξη νέων προσώπων σε κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυαστεί η εμπειρία της παράταξης με μια εικόνα ανανέωσης.

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο αλλά στην αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας. Ο νέος Γραμματέας δεν θα κριθεί απλώς από την εύρυθμη λειτουργία της κομματικής μηχανής. Θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με πολίτες που εξακολουθούν να την επιλέγουν εκλογικά, αλλά δεν συμμετέχουν πλέον ενεργά στις κομματικές διαδικασίες.

Το μεγάλο ζητούμενο για την κυβερνητική παράταξη είναι η διεύρυνση και η κινητοποίηση. Η προσέγγιση νεότερων ηλικιών, η επαναδραστηριοποίηση στελεχών της βάσης και η ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της επόμενης περιόδου: μιας νέας εκλογικής νίκης με καθαρή εντολή διακυβέρνησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή Κυρανάκη δεν αφορά μόνο το ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του κομματικού οργανισμού. Αφορά το πώς η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να δώσει την επόμενη πολιτική μάχη. Και το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η μάχη αυτή θα δοθεί με έμφαση στην ανανέωση, την εξωστρέφεια και τη μέγιστη κινητοποίηση των δυνάμεων της παράταξης.

Να σημειώσουμε ότι αμέσως μετά την εκλογή του κ. Κυρανάκη Πέμπτη ή Παρασκευή θα ακολουθήσουν και οι διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα.

Διαβάστε επίσης