ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός έχει καταλήξει στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Κώστας Τσιτούνας

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.
  • Η επίσημη ανακοίνωση και η ψηφοφορία για τον Κυρανάκη θα γίνουν στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
  • Ο Κυρανάκης θεωρείται σημαντικό πρόσωπο για τη συσπείρωση και κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.
  • Μετά την παραίτησή του από το υπουργείο Μεταφορών, αναμένεται μίνι ανασχηματισμός με επιστροφή πρώην υπουργών.
  • Ο Κυρανάκης θα διατηρήσει την έδρα του στο Νότιο Τομέα Αθηνών και θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027.
Snapshot powered by AI

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και επίσημα η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τυπικά ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα ψηφιστεί νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο Κυρανάκης θεωρείται γέννημα θρέμμα της δεξιάς παράταξης από τα σπλάχνα της νεολαίας του κόμματος και ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πολυπόθητη συσπείρωση και στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Μετά την παραίτησή του από το υπουργείο Μεταφορών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει όπως έγραψε το Newsbomb σε ένα μίνι ανασχηματισμό στον οποίο αναμένεται να επιστρέψουν και πρώην υπουργοί που είχαν τεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Ο κ. Κυρανάκης θα κρατήσει την έδρα του στην Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών και θα είναι κανονικά υποψήφιος στη μάχη των εκλογών του 2027.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Αντιθέτως, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα και συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο: την ανασύνταξη και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη διαχείριση της καθημερινότητας στην προετοιμασία για τη νέα πολιτική μάχη, η επιλογή ενός στελέχους της νεότερης γενιάς με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ότι επιλέγει να επενδύσει σε πρόσωπα που συνδυάζουν οργανωτική γνώση, πολιτική μαχητικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στην κατηγορία των στελεχών που μεγάλωσαν πολιτικά μέσα στην παράταξη. Γνωρίζει τον κομματικό μηχανισμό, έχει αναφορά στη βάση και διαθέτει ισχυρή παρουσία στον δημόσιο διάλογο.
Παράλληλα, έχει περάσει από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, αποκτώντας εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεταρρυθμίσεων όσο και στην αντιμετώπιση δύσκολων πολιτικών συνθηκών.

Η επιλογή του εκπέμπει και ένα δεύτερο μήνυμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να ανανεώνει σταδιακά τη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε στελέχη της γενιάς των 30 και 40 ετών. Είναι η ίδια λογική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την ανάδειξη νέων προσώπων σε κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυαστεί η εμπειρία της παράταξης με μια εικόνα ανανέωσης.

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο αλλά στην αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας. Ο νέος Γραμματέας δεν θα κριθεί απλώς από την εύρυθμη λειτουργία της κομματικής μηχανής. Θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με πολίτες που εξακολουθούν να την επιλέγουν εκλογικά, αλλά δεν συμμετέχουν πλέον ενεργά στις κομματικές διαδικασίες.

Το μεγάλο ζητούμενο για την κυβερνητική παράταξη είναι η διεύρυνση και η κινητοποίηση. Η προσέγγιση νεότερων ηλικιών, η επαναδραστηριοποίηση στελεχών της βάσης και η ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της επόμενης περιόδου: μιας νέας εκλογικής νίκης με καθαρή εντολή διακυβέρνησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή Κυρανάκη δεν αφορά μόνο το ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του κομματικού οργανισμού. Αφορά το πώς η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να δώσει την επόμενη πολιτική μάχη. Και το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η μάχη αυτή θα δοθεί με έμφαση στην ανανέωση, την εξωστρέφεια και τη μέγιστη κινητοποίηση των δυνάμεων της παράταξης.

Να σημειώσουμε ότι αμέσως μετά την εκλογή του κ. Κυρανάκη Πέμπτη ή Παρασκευή θα ακολουθήσουν και οι διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Κάθε σπιθαμή αυτής της γης έχει κάμερες»

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πώς οι εύθραυστες εκεχειρίες του Τραμπ απέτυχαν να σταματήσουν τη βία στη Μέση Ανατολή

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πολυτελή Ι.Χ. «ανθίζουν» στην Ελλάδα παρά τις διεθνείς αναταράξεις – Οι μάρκες που συγκινούν τα «παχιά» πορτοφόλια

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford Mustang του Paul Newman πωλείται σε δημοπρασία

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο - Ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται για να συλληφθεί

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολοσσιαία γεωλογική δομή ανακαλύφθηκε κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν - «'Ηρθε η ώρα να επιλέξουμε την ειρήνη»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Μπορεί η βαθιά θλίψη να οδηγήσει στο θάνατο; Τι είναι το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς»

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Πράσινοι εφιάλτες στο ΠΑΣΟΚ, Κόκκινα σενάρια για ΣΥΡΙΖΑ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση από την Φινλανδία για Ευρωπαϊκή Ένωση τριών ηπείρων και 40 κρατών - Μέσα Τουρκία και Καναδάς

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λιγνάδης: Ξεκινάει η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Λειψυδρία στα ελληνικά νησιά - Το καλοκαίρι δοκιμάζει τις αντοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος - Τι φέρεται να υποστηρίζει - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ψηφιακά αρχεία

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κλειδώνει τον νέο γραμματέα της ΚΟ– Στο τραπέζι διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση και επιστροφές έμπειρων στελεχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο - Ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται για να συλληφθεί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ώρα της ισοφάρισης ή του απόλυτου πλεονεκτήματος

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος - Τι φέρεται να υποστηρίζει - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ψηφιακά αρχεία

07:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κλειδώνει τον νέο γραμματέα της ΚΟ– Στο τραπέζι διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση και επιστροφές έμπειρων στελεχών

06:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λιγνάδης: Ξεκινάει η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ