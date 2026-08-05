Το Σόι σου: Όσα ξέρουμε για τα νέα επεισόδια – Οι αλλαγές, οι εκπλήξεις

Snapshot Η κωμική σειρά «Το Σόι σου» θα επιστρέψει το φθινόπωρο στον ALPHA με νέες περιπέτειες των Χαμπέων και Τριαντάφυλλων.

Ο χαρακτήρας της Αλεξάνδρας θα παρουσιάσει αλλαγές, ενώ ο μπαμπάς Σάββας θα εμφανιστεί με μια διαφορετική διάσταση και θα προστεθεί νέα παρουσία.

Ο Μιχάλης ενδέχεται να αποκαλύψει μυστικά που θα δώσουν νέα διάσταση στην πλοκή.

Κλασικά στοιχεία της σειράς, όπως οι «συνομωσίες» των Βαγγέληδων, οι καταστροφές από Αφρούλα και Φωτούλα, και τα οικογενειακά τραπέζια, θα συνεχίσουν να προσφέρουν γέλιο και ζεστασιά.

Το καστ παραμένει σχεδόν αμετάβλητο με τους βασικούς ηθοποιούς να κρατούν τους ρόλους τους. Snapshot powered by AI

Είναι μία από τις θρυλικές σειρές της μικρής οθόνης, μία κωμωδία που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το «Σόι σου» θα συνεχιστεί τη νέα σεζόν, στη συχνότητα του ALPHA, και οι Χαμπέοι με τους Τριαντάφυλλους θα προσφέρουν άφθονο γέλιο μέσα από τα μοναδικά καμώματά τους, τα μαλώματα και τα μονιάσματα, τις παρεξηγήσεις, τις αγκαλιές.

Πώς, όμως, θα επιστρέψουν οι αγαπημένοι ήρωες; Ίδιοι κι απαράλλαχτοι ή μήπως κάτι θα αλλάξει στον νέο κύκλο; Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι μέσα από απολαυστικά βίντεο στα social media, τα οποία οι διαδικτυακοί φίλοι της σειράς έχουν υποδεχθεί με μεγάλη χαρά, χωρίς να παραλείπουν να σχολιάζουν το κάθε τι. Είναι ενδεικτικό ότι τα τρία πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν σημειώσει ήδη περισσότερες από 2.500.000 προβολές!

«Ούτε σμέουρα, ούτε κράνμπερι, ούτε χώμα μαϊντανού! Ωραίες ελληνικές συνταγές… η Αλεξάνδρα θα αλλάξει», αποκαλύπτει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

https://www.instagram.com/p/DbnMUhSjaBZ/

«Δεν μπορεί να λείπει το boyfriend, αλλά θα υπάρχει μια ησυχία από τη μεριά του μπαμπά, αφού δεν θα τον ακούει και δεν θα τον βλέπει συνέχεια», λέει η Ηλιάνα Γαλάνη.

«Θα δούμε λίγο διαφορετικό μπαμπά Σάββα, θα τον αναστατώσουμε λίγο στην αρχή, φέρνουμε μια ακόμα παρουσία», προσθέτει χαρακτηριστικά η Βάσια Γκολφινοπούλου.

https://www.instagram.com/p/DbkvLpMqoBm/

Ο Μιχάλης θα είναι ο ίδιος; «Μήπως αποκαλυφθούν μυστικά τα οποία δώσουν μια νέα διάσταση;» λέει όλο νόημα ο Γιάννης Δρακόπουλος.

Κι ενώ κάποια πράγματα θα αλλάξουν, κάποιες «αγάπες» μένουν ίδιες! Οι δυο Βαγγέληδες, παππούς κι εγγονός, συνεχίζουν τις «συνομωσίες» τους. Η απολαυστική Αλεξάνδρα σε τρελά κέφια. Αφρούλα και Φωτούλα κάνουν ξανά και ξανά την εμφάνισή τους δημιουργώντας νέες καταστροφές. Τα απερίγραπτα μπλεξίματα της Μπέλας. Οι Ζουζουνέλς σε κάποιου είδους ετοιμασίες. Τα οικογενειακά τραπέζια που δε σταματούν ποτέ και ξεχειλίζουν αγάπη. …και αυτά είναι μόνο μια μικρή γεύση!

Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα, φυσικά θα κρατήσουν τους ρόλους τους.

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