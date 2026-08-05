Snapshot Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό τόξο στους αγωγούς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του αιολικού πάρκου ανεμογεννητριών στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι».

Η κακή κατασκευή και η έλλειψη καθαρισμού από ξηρά χόρτα γύρω από τις κολώνες συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Στο ίδιο σημείο είχε προκληθεί παλαιότερη φωτιά τον Ιούνιο, χωρίς να διορθωθούν τα προβλήματα που την προκάλεσαν.

Οι κατηγορούμενοι δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, ούτε προέβησαν στην αποψίλωση χόρτων, παρά την επικινδυνότητα.

Τρεις κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σύντομα για την ευθύνη τους στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Κακοτεχνίες, παραλείψεις και μη τήρηση της νομοθεσίας για τον καθαρισμό σε ξερά χόρτα περιλαμβάνει η έκθεση των στελεχών της ΔΑΕΕ για τη «mega fire», που κατέκαψε Αττική και Βοιωτία.

Το Newsbomb φέρνει στο φως όλη την έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που βρέθηκαν στο «σημειο μηδεν», απ΄ όπου δηλαδή ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης για την Βοιωτία και την Αττική.

H ΔΑΕΕ βρέθηκε πάνω απο την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν, αρχικά διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις των καλωδίων που συνδέουν το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμογεννητριών. Ευρήματα που δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφιστάμενη κατάσταση.

Η αιτία της πυρκαγιάς και οι διαπιστώσεις του ειδικού πραγματογνώνα

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι», οι οποίοι εκτοξεύθηκαν στα ξηρά χόρτα .

Απο την πυροσβεστική ορίστηκε ειδικός πραγματογνώμονας με ειδικές γνώσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού ο οποίος είδε τα εξής:

1. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή περίπου 8 μποφόρ δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αγωγοί να έρθουν είτε σε επαφή με συνέπεια βραχυκύκλωμα είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια τη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής.

2. Επίσης παρατήρησα ότι σε ακτίνα τεσσάρων μέτρων από τη βάση της κάθε κολώνας δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξηρά χόρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ...

Προηγούμενη φωτιά στο ίδιο σημείο τον Ιούνιο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα τέλη Ιουνίου, στο ίδιο σημείο είχε προκληθεί ξανά φωτιά.

Τι είχε κάνει η εταιρεία για να μην επαναληφθεί το κακό;

Όπως διαπιστώνει ο πραγματογνώμονας: "Σημειώνεται ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την πυρκαγιά στις 27-06-2026 με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στύλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή..."

Η έκθεση που εχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη καταλήγει ότι οι κατηγορουμενοι: "Δεν προέβησαν στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης των υλικών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, ώστε να διασφαλισθεί η εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, παρά την προφανή προς τούτο αναγκαιότητα και μολονότι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την επικινδυνότητα των υλικών και την προσφορότητά τους να προκαλέσουν πυρκαγιά, συνεπεία των ανωτέρω παραλείψεων. Επίσης δεν προέβησαν στην αποψίλωση χόρτων κάτω από σημεία ζεύξης.

Οι ανωτέρω όφειλαν και μπορούσαν, με την απαιτούμενη επιμέλεια που επέβαλλαν η ιδιότητά τους, οι γνώσεις και η εμπειρία τους, να προβλέψουν ως πιθανό το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς, πλην όμως δεν επέδειξαν την απαιτούμενη προσοχή..."

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωτιά.

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