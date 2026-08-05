Τσιτσιπάς: Ήττα από τον Φονσέκα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Μόντρεαλ

Πρόωρο τέλος είχε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Masters του Μόντρεαλ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στη φάση των «64» από τον 19χρονο Ζοάο Φονσέκα (Νο.27) με 2-0 σετ (7-6[3], 7-5) και αποχαιρέτησε νωρίς το τουρνουά του Καναδά.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον ταλαντούχο Βραζιλιάνο να δείχνει μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Στο πρώτο σετ υπερασπίστηκαν το σερβίς τους μέχρι το tie-break εκεί όπου ο Φονσέκα εκμεταλλεύτηκε δύο mini-break και με 7-3 έκανε το 1-0.

Ο Βραζιλιάνος προηγήθηκε νωρίς με break στο δεύτερο σετ (2-1), αλλά ο Τσιτσιπάς αντέδρασε την τελευταία στιγμή ισοφαρίζοντας σε 5-5. Ωστόσο, ο Φονσέκα «χτύπησε» αμέσως ξανά, έκανε νέο break και σφράγισε τη νίκη στο σερβίς του χωρίς να αφήσει το σετ να πάει εκ νέου σε tie-break.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη καριέρας για τον ίδιο επί καναδικού εδάφους, η οποία του εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «32». Εκεί θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ (Νο.13) και τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο (Νο.50).