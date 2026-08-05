Φωτιά στη Βοιωτία: Έρχεται «λουκέτο» στο αιολικό πάρκο – Συνεχείς βλάβες και προβλήματα στο δίκτυο

Ντόμινο εξελίξεων μετά τη μεγάλη φωτιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, με το αιολικό πάρκο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, να οδηγείται προς σφράγιση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέθεσε επίσημο αίτημα να «κλειδώσει» το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνεχείς βλάβες πριν από την πυρκαγιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Η αρμόδια Αρχή απέστειλε αίτημα προς την εισαγγελία Θηβών, προκειμένου να σφραγιστεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν εκ νέου προβλήματα από το ίδιο δίκτυο, πριν αυτό ελεγχθεί και τεθεί ξανά σε λειτουργία, σύμφωνα με πηγές.

Παράλληλα, αύριο (06/08) αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Θήβας ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος είναι και κατασκευαστής του επίμαχου δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και ο 71χρονος υπεύθυνος της κατασκευής.

Κάτοικοι της περιοχής, που βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και κατέγραψαν τις πρώτες εικόνες, υποστήριξαν ότι η εστία βρισκόταν κάτω από τις ξύλινες κολώνες του δικτύου ηλεκτροδότησης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η εστία ήταν κάτω από τις ξύλινες κολώνες με τα καλώδια. Στο ίδιο σημείο περίπου που είχε ξεσπάσει και τον προηγούμενο μήνα. Την Παρασκευή όμως ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός», ανέφερε κάτοικος του Καλαμακίου Βοιωτίας.

Ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας υποστήριξε ότι ο εντολέας του απορρίπτει τις κατηγορίες. «Οι θέσεις του είναι απόκρουση της κατηγορίας ως νόμω και ουσία αβάσιμης. Δεν προκύπτουν, τουλάχιστον μέσω της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, ενδείξεις διάπραξης κατασκευαστικού λάθους εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στο συγκεκριμένο πρόσωπο», ανέφερε ο Γιώργος Δούμας.

Η γραμμή ηλεκτροδότησης τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου, ενώ, στις 27 Ιουνίου εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά στην περιοχή. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Στις 20 Ιουνίου είχε διαπιστωθεί ένδειξη αυξημένης θερμοκρασίας σε δύο μηχανισμούς που συνδέουν το υπόγειο με το εναέριο δίκτυο του αιολικού πάρκου, ενώ, στο σημείο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες από την εταιρεία του δημάρχου Στυλίδας, όπως υποστηρίζει μάρτυρας.

Ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή (07/08).

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