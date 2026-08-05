Ιδεολογικοί απάτριδες!

Η αμφιλεγόμενη ταυτότητα του Κέντρου: Ιδεολογία ή πολιτικός καιροσκοπισμός;

Θεόδωρος Γιάνναρος

Ιδεολογικοί απάτριδες!
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν από κάθε εκλογική μάχη, τα πολιτικά κόμματα εξουσίας αναζητούν τρόπους προσέγγισης των ψηφοφόρων, προσπαθώντας να ποδηγετήσουν τη συμπεριφορά τους στην κάλπη, πως θα κινηθούν, πού θα προσχωρήσουν οι αναποφάσιστοι και προσπαθούν με διάφορες μετρήσεις, να προβλέψουν κυρίως τη μετακίνηση των ψηφοφόρων εκείνων, που χαρακτηρίζονται από μια ιδεολογική «ρευστότητα» -εκείνων δηλαδή που αυτοπροσδιορίζονται ως οπαδοί του «κεντρισμού»…

Ιδεολογικοί δηλαδή απάτριδες, των οποίων το προφίλ αποτελεί ένα από τα πιο περίεργα σταυρόλεξα που καλούνται τα κόμματα εξουσίας να επιλύσουν πριν από κάθε εκλογική μάχη, με το φάσμα των τοποθετήσεων να διαφέρει.

Είναι αυταπόδεικτο, πως οι κεντρώοι και γενικά οι υποστηρικτές του λεγόμενου «κεντρισμου» δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία, επειδή πάντα τείνουν να αποφεύγουν τις συντεταγμένες ιδεολογίες και έχουν μια έμφυτη τάση, να αλλάζουν -χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, στρατόπεδα, ανάλογα με τις συγκυρίες που επικρατούν κάποιες δεδομένες χρονικές στιγμές.

Πρόκειται ουσιαστικά για ακολούθους χωρίς «ίδιαν βούληση» ακολουθητές του ακραίου καιροσκοπισμού και ως εκ τούτου, είτε διατηρούν την εκάστοτε εξουσία, είτε έχουν γενικά την τάση, να συμβιβάζονται ιδιαίτερα εύκολα και να αλλάζουν στρατόπεδα, όπως τα πεσμένα στο έδαφος φθινοπωρινά φύλλα, που μεταφέρονται από τους ανέμους που επικρατούν, κάθε φορά προς διαφορετικές κατευθύνσεις!

Οι οπαδοί του λεγόμενου «Κέντρου», υποστηρίζουν πως, ο κεντρισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία που στηρίζει τις ισορροπημένες προσεγγίσεις στη χάραξη της πολιτικής, αντλώντας ιδέες και πολιτικές κατευθύνσεις, τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά του πολιτικού φάσματος.

Οι κεντρώοι ισχυρίζονται, πως επιδιώκουν την προώθηση μετριοπαθών πολιτικών, που αποφεύγουν τα αντιληπτά όρια των αριστερών και δεξιών ιδεολογιών. Υποστηρίζουν από την άλλη, πως δίνουν έμφαση σε πρακτικές λύσεις και όχι στην ιδεολογική καθαρότητα και κάπως έτσι μπορεί να υποστηρίζουν έναν πολιτικό συνδυασμό… αριστερό–δεξιών πολιτικών πρακτικών, ανάλογα με τις συγκυρίες και εδώ ακριβώς βρίσκεται το μείζον πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε ξεκάθαρες ιδεολογικές προτιμήσεις,, όντας έρμαια της φιλοσοφίας… «με… απ’ όλα, τυλιγμένα σε λαδόχαρτο», με μπερδεμένες γεύσεις υφές και οσμές.

Ισχυρίζονται πως, υποστηρίζοντας την ισορροπία μεταξύ ατομικής ελευθερίας και κοινωνικής ισότητας και εδώ, το μόνο που καταφέρνουν είναι να μπερδεύουν τα πράγματα και να δημιουργούν αδιαφάνεια ως προς τις προθέσεις τους, ισοπεδώνοντας ουσιαστικά τα πάντα στο βωμό μιας ψευδεπίγραφης κοινωνικής ισότητας ανόμοιων ανθρώπων, με διαφορετικές κουλτούρες, μορφωτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικά status. Πως χωράνε άραγε όλα αυτά σε ένα τσουβάλι; Είναι ένα ερώτημα…

Ο… «κεντρισμός» έχει επίσης διαδραματίσει έναν αξιοπερίεργο ρόλο σε πολυκομματικά συστήματα, όπου τα συνήθως μικρά κεντρώα κόμματα συχνά εκμεταλλευόμενα την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, προσφέρουν με την είσοδό τους σε κυβέρνηση μια ψευδεπίγραφη ισορροπία στην εξουσία και μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική σκηνή σχηματίζοντας συνασπισμούς με κάποιο μεγαλύτερο κόμμα, το οποίο όμως εκβιάζουν και συχνά εγκαταλείπουν, σε συνεννόηση πάντα με το αντίπαλο κόμμα, ενστερνιζόμενοι ξεκάθαρα την τεχνική πλεύσης του wind surfing -όπου φυσάει ο άνεμος…

Ο ορισμός του «κεντρισμού» συνήθως διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το ισχύον πολιτικό πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πολιτικών ή αρχών· σε άλλες, μπορεί απλώς να δηλώνει μια πραγματιστική προσέγγιση στην πολιτική που είναι ανοιχτή σε διφορούμενες πρακτικές και τακτικές από όλο το πολιτικό φάσμα. Αυτές οι διαφορές, - υποστηρίζουν οι οπαδοί του κεντρισμού, συνδέονται με τη δέσμευση για μια εξισορρόπηση ανταγωνιστικών πολιτικών αξιών, με αποτέλεσμα συχνά να βρίσκονται στο πλευρό εκείνων, που την προηγούμενη φορά κατηγορούσαν για αδιαφάνεια και καιροσκοπισμό!

Το Κέντρο ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο από μια «ανάμεικτη χυλωμένη σούπα» που έχει την τάση να ρέει «κατά το δοκούν» και όπου γύρει η σουπιέρα. Ίσως δυσαρεστήσω κάποιους, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, όταν αναφερόμαστε στο «Κέντρο», δεν αναφερόμαστε σε κάποια στιβαρή και σοβαρή ιδεολογία αλλά σε ένα «επάγγελμα»… και σε ένα «κολάζ αξιών» και δυστυχώς, μόνο με αυτούς τους προσδιορισμούς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτήν την πολιτική στάση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Έρχεται «λουκέτο» στο αιολικό πάρκο – Συνεχείς βλάβες και προβλήματα στο δίκτυο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στην Ελλάδα ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Κόντρα Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ - «Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις», απαντά το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

19:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Ιδεολογικοί απάτριδες!

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή καταγγελία Πολάκη: Τα Diamond είναι παρκαρισμένα γιατί δεν έχουν πιλότο – «Έφαγαν» 20 εκατ. για αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή που κάηκε

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Μειώνει κατά 80% την παραγωγή πυρηνιού σταθμού λόγω χαμηλής στάθμης νερού στον ποταμό Σάβο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πύραυλος έπεσε στη Σελήνη: «Σιγή ασυρμάτου» από NASA και SpaceX - Εν αναμονή μιας φωτογραφίας

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έκρηξη σε φούρνο της Θερίσσου - Τραυματίστηκε ένα άτομο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με το Ομάν νέο δρομολόγιο στο Στενό του Ορμούζ

19:00ΕΛΛΑΔΑ

25 πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες – Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

18:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Θα σε σφάξω» – Νεαρός στον Βόλο απείλησε τη μητέρα του και επιτέθηκε στον αδελφό του

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

19:00ΕΛΛΑΔΑ

25 πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες – Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με το Ομάν νέο δρομολόγιο στο Στενό του Ορμούζ

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός, Κοκοτσάκης, Μουτσάτσου και άλλοι 19 κατά Καρυστιανού: Γι αυτό αποχωρήσαμε - Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση, ούτε η κριτική είναι προδοσία

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1 λεπτό

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

17:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φλωρίνης: Απέχει λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ