Ένας πύραυλος έπεσε στη Σελήνη: «Σιγή ασυρμάτου» από NASA και SpaceX - Εν αναμονή μιας φωτογραφίας

Snapshot Ένα θραύσμα τεσσάρων τόνων από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη με ταχύτητα 8.700 χλμ/ώρα στις 6:35 GMT.

Η πρόσκρουση έγινε στην ορατή πλευρά της Σελήνης, κοντά στο όριο ημέρας-νύχτας, δυσχεραίνοντας την άμεση παρατήρηση από τη Γη.

Η NASA και η παγκόσμια αστρονομική κοινότητα αναζητούν επιβεβαίωση μέσω εικόνων από δορυφόρους όπως ο Lunar Reconnaissance Orbiter και ο νοτιοκορεατικός Danuri.

Αναμένεται να σχηματιστεί κρατήρας περίπου 18 μέτρων πλάτος και 4 μέτρων βάθος, με στήλη ρεγολίθου και συντριμμιών που θα εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οπτική ή επίσημη επιβεβαίωση της πρόσκρουσης, και οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο δεν θεωρούνται επίσημες. Snapshot powered by AI

Μία αναμονή επικρατεί σήμερα, με τον κόσμο να περιμένει οπτική ή έστω προφορική επιβεβαίωση για την έκβαση ενός διαστημικού πειράματος, την προγραμματισμένη πρόσκρουση του Falcon 9 στη Σελήνη.

Ένα θραύσμα τεσσάρων τόνων από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX αναμενόταν να προσκρούσει στην επιφάνεια της Σελήνης με ταχύτητα 8.700 χιλιομέτρων την ώρα.

Το αντικείμενο, μεγέθους ισοδύναμου με ένα κτίριο, ήταν ο δεύτερος βαθμός του πυραύλου Falcon 9 που εκτόξευσε στις 15 Ιανουαρίου 2025 τις σεληνιακές μονάδες Blue Ghost της Firefly Aerospace (Τέξας) και Resilience της Ispace (Τόκιο).

Το Blue Ghost κατάφερε να προσγειωθεί με επιτυχία στη Σελήνη τον Μάρτιο του 2025, ενώ το Resilience δεν προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Τώρα, τόσο η NASA όσο και η παγκόσμια αστρονομική κοινότητα προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την πρόσκρουση, η οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους συνέβη στις 6:35 GMT.

Η πρόσκρουση έλαβε χώρα στην ορατή πλευρά της Σελήνης, αλλά κοντά στο όριο μεταξύ ημέρας και νύχτας, γεγονός που δυσχέρανε την παρακολούθηση σε ζωντανή μετάδοση.

«Αυτό που συνέβη είναι, ουσιαστικά, ότι ένας συνδυασμός ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών δυνάμεων το έθεσε σε τροχιά προς τη Σελήνη», επεσήμανε η Τζουλιάνα Σέιμαν, διευθύντρια των επιστημονικών προγραμμάτων της NASA και του Dragon της SpaceX, εξηγώντας ότι το διαστημικό αντικείμενο δεν διέθετε καύσιμα ούτε για να επιστρέψει στη Γη και να διαλυθεί στην ατμόσφαιρα, ούτε για να διαφύγει στο διάστημα πέρα από τη βαρυτική επιρροή των δύο ουρανίων σωμάτων.

Οι υπολογισμοί προέβλεπαν σύγκρουση στην περιοχή κοντά στα ορατά άκρα του δορυφόρου της γης.

Η ταχύτητα και η μάζα του αντικειμένου επέτρεψαν στους επιστήμονες να προβλέψουν έναν κρατήρα πλάτους περίπου 18 μέτρων και βάθους τεσσάρων, συνοδευόμενο από μια στήλη ρεγολίθου και συντριμμιών που θα εκτεινόταν σε αρκετά χιλιόμετρα. Ωστόσο, παρόλο που το ηλιακό φως έπρεπε να φωτίσει το σύννεφο σκόνης, η ίδια η θέση και οι συνθήκες φωτισμού δυσχέραναν την άμεση καταγραφή του φαινομένου από τον πλανήτη μας.

Παράλληλα, ομάδες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αστρονόμων οργάνωσαν εκστρατείες παρατήρησης χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια και κάμερες υψηλής ευαισθησίας, με την ελπίδα να καταγράψουν την πρόσκρουση ή έστω τη λάμψη της. Όμως, η πρόσκρουση συνέβη σε μια περιοχή που είναι δύσκολη για παρατήρηση από τη Γη.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι θα αναζητήσει ευκαιρίες για τη λήψη εικόνων της περιοχής πριν και μετά την πρόσκρουση, ένα έργο που αναλαμβάνουν επίσης οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Ο νοτιοκορεατικός δορυφόρος Danuri και ο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA έχουν προγραμματιστεί να καταγράψουν λεπτομερείς πληροφορίες, με στόχο την ανάλυση του σχηματισμού του κρατήρα και της διασποράς του επιφανειακού υλικού.

Μέχρι στιγμής, καμία εικόνα ή βίντεο σε πραγματικό χρόνο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει οπτικά τη σύγκρουση, αυτό όμως δεν μειώνει τη σημασία του πειράματος. Ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση μέχρι στιγμής.