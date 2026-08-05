Αποκαρδιωτικές εικόνες από το πέρασμα της φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία - Ολοκληρωτική καταστροφή

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε πέντε μέρες

Ελένη Ευστρατίου

Αποκαρδιωτικές εικόνες από το πέρασμα της φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία - Ολοκληρωτική καταστροφή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περισσότερα από 100.000 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία καταστράφηκαν από τη φωτιά μέσα σε πέντε μέρες, με ισχυρούς ανέμους που δυσκόλεψαν την κατάσβεση.
  • Τουλάχιστον 20 οικισμοί εκκενώθηκαν, ενώ σχεδόν τα μισά σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα ή καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από 82 αυτοψίες.
  • Η οικολογική καταστροφή είναι σημαντική, με μεγάλο μέρος παρθένου πευκοδάσους να έχει καεί, επηρεάζοντας τον πράσινο πνεύμονα της Αττικής.
  • Χιλιάδες κάτοικοι αντιμετωπίζουν απώλειες περιουσιών και καταφύγια, με πολλούς να διαμένουν προσωρινά σε οχήματα ή σε συγγενείς.
  • Οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών συνεχίζονται για την αξιολόγηση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων.
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Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός από το πέρασμα της φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία.

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε πέντε μέρες που έκαιγε η φωτιά, με τους ισχυρούς ανέμους να ευνοούν την τόσο ραγδαία εξάπλωσή της και να καθιστούν αδύνατη την κατάσβεση από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
[388802] ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με τις καμένες περιουσίες τους, καθώς σπίτια, καλλιέργειες και οχήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Παράλληλα, η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια, με τον μοναδικό πράσινο πνεύμονα της Αττικής να έχει καταστραφεί ενώ χιλιάδες είναι τα ζώα που δεν κατάφεραν να γλυτώσουν από την πύρινη λαίλαπα.

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Ελαιώνας στη Βοιωτία

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Ψάθα Αττικής

SOOC
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Πόρτο Γερμενό

INTIME NEWS

Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι εικόνες από το πέρασμα της φωτιάς δείχνουν ένα μαύρο πλέον τοπίο, έρημους δρόμους και κατεστραμμένες υποδομές σε σημεία που κάποτε αποτελούσαν ζωντανούς οικισμούς. Οι κάτοικοι ακόμα είναι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς θα βγάλουν την επόμενη μέρα, ενώ οι καταγραφές των ζημιών με σκοπό τις αποζημιώσεις, έχουν ξεκινήσει.

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Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Ψάθα Αττικής

SOOC

Τουλάχιστον 20 οικισμοί σε Αττική και Βοιωτία εκκενώθηκαν τις τελευταίες πέντε μέρες, με τους κατοίκους να αφήνουν πίσω τους αναμνήσεις, περιουσίες, στοιχεία ολόκληρης ζωής. Σήμερα, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ σε ορισμένα από αυτά έχουν μείνει μόνο ερείπια. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 82 αυτοψίες σε σπίτια, με τα 40 να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και τα περισσότερα να θεωρούνται μη κατοικήσιμα.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλες τις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές από το πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς.

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Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
φωτια

Ψάθα

SOOC
φωτια

Πόρτο Γερμενό

INTIME NEWS

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν έχουν που να μείνουν, κοιμούνται στα οχήματά τους ή φιλοξενούνται σε συγγενείς. Τώρα που ο κίνδυνος έχει περάσει, επιστρέφουν στα μέρη όπου ήταν τα σπίτια τους, αναζητώντας τι μπορεί να έχει απομείνει.

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Πόρτο Γερμενό

INTIME NEWS
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Πόρτο Γερμενό

INTIME NEWS
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Πόρτο Γερμενό

Eurokinissi/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ψάθα

SOOC

Μεγάλο κομμάτι του πευκοδάσους που έχει καεί ήταν παρθένο και αποτελούσε σημαντικό πνεύμονα οξυγόνου. Όμως, τμήμα του δάσους είχε καεί και στο παρελθόν, μειώνοντας την ικανότητα των οικοσυστημάτων να ανακάμψουν φυσικά. Όπως σημειώνει η WWF, Ειδικότερα, κάηκαν συνολικά 102.000 στρέμματα με τα 28.280 στρέμματα να έχουν καεί ξανά κατά την τελευταία εικοσαετία.

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Φωτιά στη Δυτική Αττική

Eurokinissi/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ψάθα

SOOC
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Πόρτο Γερμενό

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