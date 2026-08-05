TikTok και Disney συμμαχούν: Οι fans θα μπορούν να χρησιμοποιούν επίσημα σκηνές από ταινίες

Από τη μεγάλη οθόνη σε αυτήν του κινητού, οι εμβληματικοί κόσμοι της Disney ετοιμάζονται να περάσουν στην καθημερινότητα εκατομμυρίων χρηστών χωρίς κανέναν περιορισμό ελέω πνευματικών δικαιωμάτων. Ήρωες από τη Marvel, την Pixar, το Star Wars και άλλα αγαπημένα franchises αποκτούν νέο «σπίτι» στο TikTok, σε μία συμφωνία που αλλάζει το τοπίο του fan content.

Αυτό σημαίνει ότι αποσπάσματα από δημοφιλείς ταινίες θα αρχίσουν σύντομα να εμφανίζονται σε βίντεο, τα οποία θα κοινοποιούνται επίσης στην πλατφόρμα σύντομων βίντεο της Disney, Verts.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν αποκάλυψε οικονομικές λεπτομέρειες της συνεργασίας, αν και αυτή ακολουθεί την κατάρρευση συμφωνίας ύψους 1 δισ. δολαρίων μεταξύ Disney και OpenAI, η οποία θα επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν βίντεο με χαρακτήρες της Disney μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία ακυρώθηκε τον Μάρτιο, όταν η OpenAI σταμάτησε το «εργαλείο» δημιουργίας βίντεο Sora, αναφέροντας ότι αποφάσισε να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς της δραστηριότητάς της.

«Σήμερα, οι θαυμαστές γιορτάζουν τις ιστορίες μας με εντελώς νέους τρόπους», τόνισε ο επικεφαλής μάρκετινγκ και εμπορικής ανάπτυξης της Disney, Ασάντ Αγιάς, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το TikTok.

Σε κοινή τους δήλωση, Disney και TikTok ανέφεραν ότι η αλληλεπίδραση του κοινού στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο που δημιουργούν οι θαυμαστές, διαδραματίζει «ολοένα και σημαντικότερο ρόλο» στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Το TikTok επεσήμανε ότι η πλατφόρμα παρουσίασε κατά μέσο όρο 6,5 εκατ. αναρτήσεις σχετικές με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές καθημερινά την περασμένη χρονιά.

Οι θαυμαστές συχνά χρησιμοποιούν αποσπάσματα από ταινίες και σειρές στα βίντεο, ωστόσο, χωρίς επίσημη άδεια αυτά συνήθως αφαιρούνταν λόγω αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων.

Πλέον, οι δημιουργοί περιεχομένου και influencers αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις στρατηγικές μάρκετινγκ των εμπορικών σημάτων. Η Disney «τρέχει» την πλατφόρμα σύντομων βίντεο Verts στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Μάρτιο, με σχέδια περαιτέρω παγκόσμιας επέκτασης.