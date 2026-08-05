Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο

Snapshot Ο TikToker Σέσαρ Γκαστέλουμ δολοφονήθηκε εν ψυχρώ κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης έξω από κατάστημα στην Κουλιακάν, πολιτεία Σιναλόα.

Οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και άνοιξαν πυρ εναντίον του influencer ενώ βρισκόταν με φίλους του.

Η δολοφονία σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης βίας από εγκληματικά καρτέλ στην περιοχή της Κουλιακάν.

Η υπόθεση θυμίζει τη δολοφονία της influencer Βαλέρια Μάρκες που εκτελέστηκε επίσης κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok το 2025.

Οι αρχές έχουν συλλάβει ύποπτο που συνδέεται με το καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο και με τις δολοφονίες της Βαλέρια Μάρκες και του δημάρχου Ουρουάπαν. Snapshot powered by AI

Μία εν ψυχρώ δολοφονία συγκλονίζει το Μεξικό, όπου γνωστός influencer του TikTok έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων την ώρα που πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σέσαρ Γκαστέλουμ (Cesar Gastelum), ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής για τα χιουμοριστικά του βίντεο, δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από κατάστημα ταχυφαγείου στην πόλη Κουλιακάν (Culiacán), στην πολιτεία Σιναλόα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Γκαστέλουμ βρισκόταν μαζί με φίλους του και μετέδιδε ζωντανά τη συνάντησή τους μέσω TikTok, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, πλησίασαν την παρέα.

Σε βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση, φαίνεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας να ανοίγει πυρ απευθείας εναντίον του influencer, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

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🚨💥¡LO MARON MIENTRAS TRANSMITÍA EN VIVO!, Asesinan a balazos al influencer César Gastélum mientras hacía una transmisión en vivo desde en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El trágico momento quedó grabado ya que el creador de contenido estaba completamente en directo pic.twitter.com/ZZfE2k1uTr — TM Noticias (@TmNoticiass) August 5, 2026

Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Σιναλόα επιβεβαίωσε τον θάνατό του, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.

Η δολοφονία σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουλιακάν, πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, εξακολουθεί να πλήττεται από έντονη βία, καθώς αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο της περιοχής, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το οργανωμένο έγκλημα.

Θυμίζει τη δολοφονία της Βαλέρια Μάρκες

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δολοφονία της 23χρονης influencer Βαλέρια Μάρκες (Valeria Marquez), η οποία τον Μάιο του 2025 εκτελέστηκε επίσης κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, μέσα στο κομμωτήριο όπου εργαζόταν, στην πόλη Ζαποπάν της πολιτείας Χαλίσκο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ένας άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και άνοιξε πυρ εναντίον της, ενώ η έρευνα διεξήχθη βάσει του πρωτοκόλλου για τις γυναικοκτονίες (femicide), όπως προβλέπει η μεξικανική νομοθεσία.

Συλλήψεις για την υπόθεση Μάρκες

Τον περασμένο Ιούλιο, οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη στην πολιτεία Χαλίσκο του Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα (Ramon Angel Alvarez Ayala), γνωστού με το προσωνύμιο «El R-1».

Ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, τον χαρακτήρισε επικεφαλής εγκληματικού πυρήνα που συνδέεται με το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Οι αρχές συνδέουν τον Άλβαρες Αγιάλα με τη δολοφονία της Βαλέρια Μάρκες, ενώ τον κατηγορούν επίσης ότι έδωσε εντολή και χρηματοδότησε τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης Ουρουάπαν, Κάρλος Μάνσο, τον Νοέμβριο του 2025.

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