Μυστράς: Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σορό του 90χρονου

Νέες αποκαλύψεις για το αποτρόπαιο περιστατικό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μυστράς: Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σορό του 90χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 55χρονος έκρυβε τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στον Μυστρά επί δυόμιση χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του.
  • Ο 55χρονος παραδέχθηκε ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και έκρυψε το πτώμα για οικονομικό όφελος.
  • Η σορός δεν έφερε εμφανή τραύματα, αλλά αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την επιβεβαίωση των αιτίων θανάτου.
  • Σε έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου.
  • Ο 55χρονος συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα.
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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την αποτρόπαιο περιστατικό στον Μυστρά, όπου 55χρονος έκρυβε τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στο Μυστρά επί δυόμιση έτη για να παίρνει τη σύνταξή του.

Η αστυνομία αξιοποίησε πληροφορίες και κάλεσε τον 55χρονο για να εξηγήσει που βρίσκεται ο πατέρας του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ο 90χρονος βρίσκεται στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, φέρεται να είπε πως ζει στην Καισαριανή.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ επικοινώνησαν με την κόρη του 90χρονου η οποία ανέφερε πως είχε να δει χρόνια τον πατέρα της. Έπειτα, η αστυνομία κάλεσε ξανά τον 55χρονο στο ΑΤ, τον συνόδεψε στο ξενοδοχείο και μετά από έρευνα ανακαλύφθηκε η σορός του πατέρα στον καταψύκτη.

Μυστράς

Το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο όπου ο 55χρονος έκρυβε τη σορό του πατέρα του

MEGA TV

Ο 55χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με τον Λακωνικό Τύπο, ο ηλικιωμένος με καταγωγή από την Αρκαδία, είχε να δώσει σημεία ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η παρατεταμένη και ανεξήγητη απουσία του δεν συνοδευόταν από επίσημη διοικητική ή προανακριτική ενέργεια, καθώς όπως φαίνεται ουδέποτε δηλώθηκε η εξαφάνισή του στις Αρχές από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Απαντήσεις από την ιατροδικαστική έκθεση

Όπως μετέδωσε δε η ΕΡΤ, η σορός του ηλικιωμένου συνταξιούχου δασκάλου, δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η πολύχρονη παραμονή της σορού σε καταψύκτη καθιστά απαραίτητη την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπαγοποίησης πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.»

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