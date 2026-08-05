Αxios: Κοντά σε προσωρινή συμφωνία για το Ορμούζ ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν – Το παρασκήνιο και οι όροι

Snapshot Οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν σε προσωρινή συμφωνία 60 ημερών για τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την επανέναρξη της εκεχειρίας και τη διευκόλυνση διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Η συμφωνία προβλέπει διαχωρισμό της ναυτιλιακής κυκλοφορίας σε βόρεια λωρίδα μέσω ιρανικών υδάτων και νότια λωρίδα μέσω υδάτων του Ομάν, με συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά την περίοδο των 60 ημερών δεν θα επιβάλλονται διόδια ή τέλη, ενώ θα διεξαχθεί απομάκρυνση ναυτικών ναρκών από τη μεσαία λωρίδα εντός 30 ημερών.

Η μεσαία λωρίδα θα χρησιμοποιείται για εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία μετά την εκκαθάρισή της, βάσει όρων μόνιμης συμφωνίας που θα διαπραγματευτεί το Ομάν με το Ιράν.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και άλλες χώρες της περιοχής, ενώ η ιρανική ηγεσία ολοκλήρωσε την έγκριση της συμφωνίας, με ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν σε προσωρινή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να στοχεύουν σε μια ανακοίνωση ακόμη και σήμερα Τετάρτη (5/8), σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες, στοχεύει στην επανέναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με απώτερο στόχο μία συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε το Σάββατο να μην υλοποιήσει τις απειλές για μαζικές επιθέσεις στην Τεχεράνη, προκειμένου να δώσει περισσότερο χρόνο για διπλωματία. Ωστόσο, εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, θα μπορούσε να δώσει το πράσινο φως για μεγάλα πλήγματα, όπως διεμήνυσε. Η νέα συμφωνία θα ικανοποιούσε ορισμένες από τις απαιτήσεις του Ιράν για μεγαλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας στο Ορμούζ — έλεγχο που δεν είχε πριν από τον πόλεμο .

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές, η υπό συζήτηση συμφωνία θεσπίζει μια προσωρινή συμφωνία 60 ημερών μεταξύ του Ομάν και του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα μπορούσε να παραταθεί. Με βάση τους όρους της, όλη η εισερχόμενη κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών και προς τον Κόλπο θα διέρχεται από μια βόρεια λωρίδα μέσω των ιρανικών υδάτων.

Και όλη η εξερχόμενη κυκλοφορία μέσω των Στενών και προς την Αραβική Θάλασσα θα διέρχεται από μια νότια λωρίδα μέσω των υδάτων του Ομάν, σε συντονισμό με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, δεν θα χρεώνονται διόδια ή τέλη, ενώ τα μέρη θα εργαστούν για την απομάκρυνση ναυτικών ναρκών από τη μεσαία λωρίδα του στενού εντός 30 ημερών.

Μετά την εκκαθάρισή της, η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας θα χρησιμοποιείται για εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία βάσει των όρων μιας μόνιμης συμφωνίας που θα διαπραγματευτεί μεταξύ του Ομάν και του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος, το Ομάν και οι περιφερειακοί μεσολαβητές θεωρούσαν ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν πριν από τρεις εβδομάδες, μόνο και μόνο για να δουν το Ιράν να συνεχίζει τις επιθέσεις σε πλοία. Η ανάφλεξη αυτή οδήγησε σε δύο εβδομάδες μαχών και σχεδόν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο

Εκτός από τις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν, αξιωματούχοι του Κατάρ, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας συμμετείχαν επίσης στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, αναφέρουν περιφερειακές πηγές, ενώ ο Λευκός Οίκος συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις, ανέφεραν οι περιφερειακές πηγές.

Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι.Δύο περιφερειακές πηγές δήλωσαν ότι ο Αραγτσί συμφώνησε κατ' αρχήν το Σαββατοκύριακο, αλλά χρειάζεται ακόμη την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Αμερικανός αξιωματούχος και μια περιφερειακή πηγή δήλωσαν ότι η ιρανική ηγεσία ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης την Τρίτη.

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