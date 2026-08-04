«Πρόοδος» στις συνομιλίες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μεταξύ Ιράν - Ομάν

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ έχουν σημειώσει πρόοδο, παρά τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη βελτίωση στις συνομιλίες, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Υπάρχουν προσπάθειες να αυξηθεί η ασφαλής διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ βραχυπρόθεσμα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε πιθανή συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ στο άμεσο μέλλον με ελευθερία κίνησης χωρίς διόδια προς το Ιράν.

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Για πρόοδο των διαπραγματεύσεων ώστε να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ διαπιστώνεται, καθώς τόσο το κρατικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν Press TV, αλλά και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμφωνούν σε αυτό.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τις ναυτιλιακές διαδρομές στο Στενό του Ορμούζ έχουν εισέλθει σε «νέα φάση», ανέφερε την Τρίτη το κρατικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν Press TV, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πηγή ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες παρά την «παρεμπόδιση» εκ μέρους των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά στη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούζ, αλλά δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία. ⁠Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ισχυρίστηκε ότι ορισμένα εμπορικά πλοία κατάφεραν να διέλθουν από το στενό, παρότι υπήρξαν προσπάθειες να εμποδιστεί η διέλευσή τους.

«Συμμετέχουμε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ομάν και του Ιράν σχετικά με το πώς περισσότερα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από εκεί με ασφάλεια βραχυπρόθεσμα», είπε ο Ρούμπιο.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CBS ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να ανακοινώσουν συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ «σήμερα ή αύριο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα επιτραπεί στο Ιράν να εισπράττει διόδια, ο Μπέσεντ απάντησε «Θα υπάρχει ελευθερία κίνησης».

Με τις αισιόδοξες δηλώσεις των Αμερικανών υπουργών, οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν. Το κύριο συμβόλαιο πετρελαίου των ΗΠΑ, το West Texas Intermediate, έπεσε κατά 5% στα 76,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του βαρελιού αργού Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, υποχώρησε ξανά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώση και για τα δύο συμβόλαια από τις 13 Ιουλίου.