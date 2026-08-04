Φλόριντα: 91χρονος σκότωσε την 87χρονη τυφλή σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Ζευγάρι που είχε μοιραστεί σχεδόν μία ολόκληρη ζωή, βρέθηκε στο επίκεντρο τραγωδίας που συγκλονίζει τη Φλόριντα· ένας 91χρονος άνδρας κατηγορείται ότι σκότωσε την 87χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (03/08) ότι ο Γουίλιαμ Λίπολντ συνελήφθη και κατηγορείται για προμελετημένη ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας του σερίφη της κομητείας Σεντ Τζονς έσπευσαν το Σάββατο σε κατοικία στην οδό Κόμο Κορτ, στην περιοχή Σεντ Ογκάστιν Σορς, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα μέσα στην κατοικία. Το όνομα του θύματος δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν σοκαρισμένοι από το περιστατικό. Γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν τυφλή και ενδέχεται να έπασχε από Αλτσχάιμερ.

«Ήταν τυφλή και εύθραυστη και μετά άρχισε και εκείνος να γίνεται όλο και πιο αδύναμος. Ήταν όμως ένα πολύ καλό ζευγάρι και η καρδιά όλων ράγισε. Όλη η γειτονιά στενοχωρήθηκε, γιατί όλοι τον αγαπούσαμε και θα κάναμε τα πάντα γι’ αυτόν», είπε ο γείτονας, Μπιλ Μέγιερς.

Η Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Οι ερευνητές της Μονάδας Σοβαρών Εγκλημάτων της υπηρεσίας πέρασαν ώρες το Σαββατοκύριακο συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο, ενώ, η κατοικία παρέμενε αποκλεισμένη με αστυνομική ταινία και οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στον κατά τα άλλα ήσυχο δρόμο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα, ωστόσο, η έρευνα παρέμενε σε εξέλιξη.

Ο κάτοικος της περιοχής, Τζέιμς Φρέιζι, δήλωσε στο News4JAX ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν drone έξω από την κατοικία για να επικοινωνήσουν με τον ύποπτο. «Η αστυνομία προσγείωσε ένα drone ακριβώς μπροστά από την πόρτα. Είχε κάτι σαν ένα ηχείο πάνω του και του μιλούσαν, λέγοντάς του να βγει έξω με τα χέρια ψηλά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λίπολντ τελικά βγήκε από το σπίτι, αφού οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή. «Μετά, όπως φαίνεται, συμφώνησε να βγει, γιατί πολλοί άνδρες περικύκλωσαν το σπίτι με όπλα και εκείνος βγήκε. Έφεραν γρήγορα το αυτοκίνητο, τον έβαλαν στο πίσω μέρος και τον απομάκρυναν», προσέθεσε.