Υεμένη: Οι Χούθι χτύπησαν και βύθισαν φορτηγό πλοίο - 14 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί

Snapshot Οι Χούθι επιτέθηκαν και βύθισαν το ινδικό φορτηγό πλοίο «Faizi Nuri Ulia» στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στις ακτές της Υεμένης.

Το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο εκρηκτικό σκάφος με 13 κιλά εκρηκτικών.

Όλα τα 14 μέλη του πληρώματος, 13 Ινδοί και ένας Υεμένιος, διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την επίθεση και ζητεί άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η Ινδική πρεσβεία συνεργάζεται με τις αρχές της Υεμένης για την ασφάλεια και προστασία του πληρώματος. Snapshot powered by AI

Ένα ινδικό φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τις ακτές της Υεμένης αποτέλεσε στόχο των Χούθι, οι οποίοι εξαπέλυσαν πυρά εναντίον του, με αποτέλεσμα αυτό να βυθιστεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή και το Ναυτικό της Υεμένης, και τα 14 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Πρόκειται για 13 Ινδούς και έναν ναύτη με καταγωγή από την Υεμένη.

Το φορτηγό πλοίο με ινδική σημαία χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος με 13 κιλά εκρηκτικών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, το υπό ινδική σημαία πλοίο «Faizi Nuri Ulia» χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο εκρηκτικό σκάφος περίπου 13 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Χουντάιντα στην Υεμένη και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Οι ισχυρισμοί υποστηρίζουν ότι το πλοίο έγινε στόχος για παραβίαση των όρων που επέβαλαν οι αρχές της Υεμένης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό και ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

H ανακοίνωση του Ινδικού υπουργείου Εξωτερικών

«Καταδικάζουμε την επίθεση στο εμπορικό πλοίο MSV Faize Noore Oliya, με ινδική σημαία, που βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης στις 4 Αυγούστου 2026. Και οι 13 Ινδοί υπήκοοι έχουν διασωθεί.

Η Πρεσβεία μας στο Ριάντ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συντονίζεται προληπτικά με τις αρχές της Υεμένης για την ασφάλεια και την προστασία του πληρώματος. Ευχαριστούμε τις αρχές της Υεμένης για την υποστήριξή τους.

Τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή είναι βαθιά ανησυχητικά. Η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή πρέπει να τερματιστεί και η ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο μέσω των διεθνών πλωτών οδών στην περιοχή, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό.»

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