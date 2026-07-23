Βιντεο από τις επιθέσεις Χούθι με πυραύλους σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Στοχεύσαμε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, τα Encelia και Layla, επειδή παραβίασαν την απόφαση αποκλεισμού που έχει εκδώσει οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο εκπρόσωπός τους

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Βιντεο από τις επιθέσεις Χούθι με πυραύλους σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια, τα Encelia και Layla, στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Το Encelia επλήγη από άγνωστο βλήμα, προκλήθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ η επίθεση στο Layla δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Οι Χούθι επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία από τις 20 Ιουλίου, μετά από ένταση λόγω βομβαρδισμού του αεροδρομίου της Σαναά.
  • Η επίθεση σηματοδοτεί την επανέναρξη εχθροπραξιών στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από περίπου έναν χρόνο ηρεμίας και μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας.
  • Το λιμάνι Γιανμπού αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, μεταφέροντας περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.
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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον δύο πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας που διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα.

«Στοχεύσαμε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, τα Encelia και Layla, επειδή παραβίασαν την απόφαση αποκλεισμού που έχει εκδώσει οι ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε την Τετάρτη ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί. Το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), επικαλούμενο επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, επιβεβαίωσε ότι το Encelia επλήγη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν παραβίαση των διεθνών νόμων και συμβάσεων που εγγυώνται την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους», ανέφερε το SPA, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Layla.

Ο Σαρί υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων cruise και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)» και ότι προκάλεσαν πυρκαγιές στα δύο πλοία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι Χούθι ανάγκασαν «σχεδόν δέκα πλοία να εγκαταλείψουν τις πορείες τους και να επιστρέψουν».

Το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ο βρετανικός οργανισμός που παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο. «Ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, με το πλήρωμα να επιχειρεί αυτή τη στιγμή να τη θέσει υπό έλεγχο», ανέφερε το UKMTO.

Οι Χούθι, που πολεμούν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία την κυβέρνηση της Υεμένης και τον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό που τη στηρίζει, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία στις 20 Ιουλίου. Η απόφαση αυτή ακολούθησε ένα από τα πιο αιματηρά κύματα βίας που έχει βιώσει η Υεμένη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, προκειμένου να αποτρέψουν την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους.

Η επίθεση σηματοδοτεί την επανέναρξη των εχθροπραξιών έπειτα από περίπου έναν χρόνο σχετικής ηρεμίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν και ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το λιμάνι Γιανμπού (Yanbu), στις δυτικές ακτές της Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί βασική πύλη για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, όπου οι δυνατότητες μεταφοράς είναι περιορισμένες, διακινώντας περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Τα δύο δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν

Τα πλοία που φέρονται να αποτέλεσαν στόχο είναι τα Layla (IMO 9336098) και Encelia (IMO 9240172), αμφότερα υπό σαουδαραβική σημαία.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ασφαλείας Vanguard Tech, το δεξαμενόπλοιο Encelia χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά (starboard) από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο. Το πλήρωμα ξεκίνησε άμεσα επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Αντίθετα, η φερόμενη επίθεση στο Layla δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σύστημα εντοπισμού AIS του πλοίου παραμένει απενεργοποιημένο εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ η ακριβής θέση του είναι άγνωστη.

Το ισραηλινό μέσο i24 δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει δεξαμενόπλοιο να φλέγεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η αυθεντικότητα του υλικού δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά ανακυκλώνονται ή αλλοιώνονται.

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